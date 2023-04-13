https://sputniknews.com.tr/20230413/suudi-arabistanda-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi--1069635691.html
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:25+0300
2023-04-13T16:25+0300
2023-04-13T16:25+0300
dünya
video
suudi arabistan
sel
yağış
arap yarımadası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069635314_0:176:659:547_1920x0_80_0_0_227ecab3750b3ff0a1b45deb107de11a.png
Suudi Arabistan’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.Ülkenin doğusundaki Hafr el-Batın kentinde yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.Trafiğin durma noktasına geldiği kentte sel felaketi maddi hasara yol açtı.Olumsuz hava şartları nedeniyle yerel yönetim kararıyla okullarda eğitime ara verildi.
suudi arabistan
arap yarımadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069635314_0:114:659:608_1920x0_80_0_0_fb599ef46bfdc9f1ea620a85305e029e.png
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı
2023-04-13T16:25+0300
true
PT1M18S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, suudi arabistan, sel, yağış, arap yarımadası, видео
video, suudi arabistan, sel, yağış, arap yarımadası, видео
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Abone ol
Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Suudi Arabistan’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ülkenin doğusundaki Hafr el-Batın kentinde yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Trafiğin durma noktasına geldiği kentte sel felaketi maddi hasara yol açtı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yerel yönetim kararıyla okullarda eğitime ara verildi.