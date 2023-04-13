https://sputniknews.com.tr/20230413/rusyanin-dis-borcu-16-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-1069651349.html
Rusya'nın dış borcu 16 yılın en düşük seviyesine indi
Rusya'nın dış borcu 16 yılın en düşük seviyesine indi
Rusya'nın dış borcu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.5 oranında azalarak 357 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece, Rusya’nın dış borcu, son 16 yılın en düşük... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:33+0300
2023-04-13T22:33+0300
2023-04-13T22:33+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
dış borç
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Rusya Merkez Bankası’nın verdiği bilgiye göre, ülkenin dış borcu 2023’ün ilk çeyreğinde 22 milyar 600 milyon dolar veya yüzde 5.9 oranında azalarak 357 milyar 900 milyon dolara geriledi.Böylelikle Rusya’nın dış borcu son 16 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Dış borç, 1 Nisan 2007’de 335 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.Doğrudan yatırımlar ve sağlanan kredilerle diğer sektörlerin dış borcundaki azalmanın en önemli etkenler olduğu kaydedildi.Rusya Merkez Bankası'na göre, ilk çeyrekte diğer sektörlerin dış borç miktarı yüzde 6.6 azalarak (15.9 milyar dolar) 225.1 milyar dolar oldu. 1 Nisan itibarıyla kamu şirketlerinin dış borçları 5.9 milyar dolar azalarak 40.2 milyar dolara, Rusya Merkez Bankası ve diğer Rus bankalarının dış borçları yılın ilk çeyreğinde 93.4 milyar dolardan 92.5 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası ayrıca Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 7 Nisan itibariyle, 600.8 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/imf-rusyanin-buyume-tahminini-yukseltti-1069547083.html
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rusya, rusya merkez bankası, dış borç
rusya, rusya merkez bankası, dış borç
Rusya'nın dış borcu 16 yılın en düşük seviyesine indi
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Rusya'nın dış borcu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.5 oranında azalarak 357 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece, Rusya’nın dış borcu, son 16 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.
Rusya Merkez Bankası’nın verdiği bilgiye göre, ülkenin dış borcu 2023’ün ilk çeyreğinde 22 milyar 600 milyon dolar veya yüzde 5.9 oranında azalarak 357 milyar 900 milyon dolara geriledi.
Böylelikle Rusya’nın dış borcu son 16 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Dış borç, 1 Nisan 2007’de 335 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Doğrudan yatırımlar ve sağlanan kredilerle diğer sektörlerin dış borcundaki azalmanın en önemli etkenler olduğu kaydedildi.
Rusya Merkez Bankası'na göre, ilk çeyrekte diğer sektörlerin dış borç miktarı yüzde 6.6 azalarak (15.9 milyar dolar) 225.1 milyar dolar oldu. 1 Nisan itibarıyla kamu şirketlerinin dış borçları 5.9 milyar dolar azalarak 40.2 milyar dolara, Rusya Merkez Bankası ve diğer Rus bankalarının dış borçları yılın ilk çeyreğinde 93.4 milyar dolardan 92.5 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası ayrıca Rusya'nın uluslararası rezervlerinin 7 Nisan itibariyle, 600.8 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.