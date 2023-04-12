https://sputniknews.com.tr/20230412/imf-rusyanin-buyume-tahminini-yukseltti-1069547083.html
IMF Rusya'nın büyüme tahminini yükseltti
IMF Rusya'nın büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Rusya ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini yükseltti. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T00:21+0300
2023-04-12T00:21+0300
2023-04-12T00:23+0300
ekonomi
rusya
ekonomik büyüme
gsyih
uluslararası para fonu (imf)
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IMF, salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 0.7 oranında büyümesinin beklendiğini belirtti.Böylelikle IMF, ocak raporunda öngördüğü yüzde 0.3'lük artışı yukarı yönlü olarak revize etti.IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, yaptığı açıklamada Rusya'nın 'çok güçlü mali tedbirler alarak ekonomideki ivmeyi bir miktar koruyabildiğini' söyledi.Öte yandan raporda, 2023 yılı için yapılan yukarı yönlü revizyona rağmen ülkenin 2024 GSYİH büyüme tahmini, iş gücü sıkıntısı ve Batılı şirketlerinin Ukrayna krizi sonrası ülkeyi terk etmesi nedeniyle daha önceki yüzde 2.1'lik seviyeden yüzde 1.3'e çekildi.Rapora göre Rusya'da işsizlik oranı 2022 yılı sonunda yüzde 3.9 seviyesindeydi. Analistler bu oranın 2023'te yüzde 3.6'ya düşmesini beklerken, gelecek yıl tekrar yüzde 4.3'e çıkacağını tahmin ediyor.Reuters'a konuşan bir IMF sözcüsü, "Çok uluslu şirketlerin ülkeyi terk etmesi, insan sermayesindeki kayıp, küresel finans piyasalarından tecrit edilme ve ileri teknoloji ürünlere erişimin engellenmesi Rus ekonomisini zora sokacak" yorumunu yaptı.Sözcü, ayrıca yeni yaptırımlar nedeniyle ticaret hadlerinin kötüleşmesi halinde Rus ekonomisinin tehlikeye gireceği ve bunun da cari işlemler fazlası ile mali gelirlerde düşüşe yol açacağı uyarısında bulundu.Sözcü, "İkincisi bu, yetkililerin ya harcamaları kısması ya da bariz biçimde yüksek açıkları kapatmanın yollarını bulması gerektiği anlamına geliyor" diye ekledi.Daha önce Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı resmi tahminlerde ülkenin GSYİH'sinin 2023 yılında yüzde 0.8 oranında azalacağı ve 2024 yılında yüzde 2.6 oranında artışa geçeceği öngörülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230411/putin-rus-ekonomisine-yonelik-dis-risk-faktorleri-ortadan-kalkmadi-rehavete-kapilmamaliyiz-1069534748.html
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rusya, ekonomik büyüme, gsyih, uluslararası para fonu (imf)
rusya, ekonomik büyüme, gsyih, uluslararası para fonu (imf)
IMF Rusya'nın büyüme tahminini yükseltti
00:21 12.04.2023 (güncellendi: 00:23 12.04.2023) Abone ol
Uluslararası Para Fonu (IMF), son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Rusya ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini yükseltti.
IMF, salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 0.7 oranında büyümesinin beklendiğini belirtti.
Böylelikle IMF, ocak raporunda öngördüğü yüzde 0.3'lük artışı yukarı yönlü olarak revize etti.
IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, yaptığı açıklamada Rusya'nın 'çok güçlü mali tedbirler alarak ekonomideki ivmeyi bir miktar koruyabildiğini' söyledi.
Öte yandan raporda, 2023 yılı için yapılan yukarı yönlü revizyona rağmen ülkenin 2024 GSYİH büyüme tahmini, iş gücü sıkıntısı ve Batılı şirketlerinin Ukrayna krizi sonrası ülkeyi terk etmesi nedeniyle daha önceki yüzde 2.1'lik seviyeden yüzde 1.3'e çekildi.
Rapora göre Rusya'da işsizlik oranı 2022 yılı sonunda yüzde 3.9 seviyesindeydi. Analistler bu oranın 2023'te yüzde 3.6'ya düşmesini beklerken, gelecek yıl tekrar yüzde 4.3'e çıkacağını tahmin ediyor.
Reuters'a konuşan bir IMF sözcüsü, "Çok uluslu şirketlerin ülkeyi terk etmesi, insan sermayesindeki kayıp, küresel finans piyasalarından tecrit edilme ve ileri teknoloji ürünlere erişimin engellenmesi Rus ekonomisini zora sokacak" yorumunu yaptı.
Sözcü, ayrıca yeni yaptırımlar nedeniyle ticaret hadlerinin kötüleşmesi halinde Rus ekonomisinin tehlikeye gireceği ve bunun da cari işlemler fazlası ile mali gelirlerde düşüşe yol açacağı uyarısında bulundu.
Sözcü, "İkincisi bu, yetkililerin ya harcamaları kısması ya da bariz biçimde yüksek açıkları kapatmanın yollarını bulması gerektiği anlamına geliyor" diye ekledi.
Daha önce Rusya İktisadi Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı resmi tahminlerde ülkenin GSYİH'sinin 2023 yılında yüzde 0.8 oranında azalacağı ve 2024 yılında yüzde 2.6 oranında artışa geçeceği öngörülmüştü.