https://sputniknews.com.tr/20230411/putin-rus-ekonomisine-yonelik-dis-risk-faktorleri-ortadan-kalkmadi-rehavete-kapilmamaliyiz-1069534748.html

Putin: Rus ekonomisine yönelik dış risk faktörleri ortadan kalkmadı, rehavete kapılmamalıyız

Putin: Rus ekonomisine yönelik dış risk faktörleri ortadan kalkmadı, rehavete kapılmamalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisine yönelik dış risk faktörlerinin ortadan kalkmadığını ve rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T18:50+0300

2023-04-11T18:50+0300

2023-04-11T18:50+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ekonomi

büyüme

enflasyon

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Ekonomi konularının masaya yatırıldığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Ekonomimiz için dış risk faktörleri ortadan kalkmadı. Bu konuda rehavete kapılmak, her şeyin kendi kendine düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur. Bunu yapmaya hakkımız yok" dedi.Putin, sanayi işletmelerinin, KOBİ'lerin verimliliğini sürekli izlemeleri, sorunlu alanları zamanında tespit etmeleri, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları hızlı şekilde çözmeleri ve işletmelere omuz vermeleri gerektiğini kaydetti.'Enflasyon ay sonunda yüzde 3'ün altına düşecek'3 Nisan itibarıyla enflasyonun yüzde 3.3'e gerilediğini ve ay sonunda yüzde 3'ün altına düşeceğini belirten Putin, Rusya Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 4 enflasyon hedefinin altına inmeyi Ekim 2020'den beri ilk kez başardıklarının altını çizdi.Vatandaşlar açısından düşük enflasyonun son derece olumlu bir şey olduğunu, zira insanların reel gelirlerinin, reel maaşlarının artacağını anlatan Rusya lideri, enflasyondaki aşırı yavaşlamanın etkilerini ruble kuru, döviz piyasasının durumu, sermaye hareketi de dahil tüketici fiyatlarını etkileyen tüm faktörler açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.İş dünyası aktifliği parametresinin mart ayında 56.8 seviyesine yükselerek tarihin 3. yüksek düzeyini gördüğüne dikkat çeken Putin, bunun Rusya'da ekonomik aktivitenin artacağının göstergesi olduğunu ifade etti.Putin, ülkede işsizliğin tarihi düşük seviye olan yüzde 3.5 olduğunu da anımsatarak birçok sektörde yeterli işgücünün temin edilemediğini, bu nedenle bölgelerin insan kaynakları potansiyelini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

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rusya, vladimir putin, ekonomi, büyüme, enflasyon