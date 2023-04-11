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Putin: Rus ekonomisine yönelik dış risk faktörleri ortadan kalkmadı, rehavete kapılmamalıyız
Putin: Rus ekonomisine yönelik dış risk faktörleri ortadan kalkmadı, rehavete kapılmamalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisine yönelik dış risk faktörlerinin ortadan kalkmadığını ve rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:50+0300
2023-04-11T18:50+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ekonomi
büyüme
enflasyon
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Ekonomi konularının masaya yatırıldığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Ekonomimiz için dış risk faktörleri ortadan kalkmadı. Bu konuda rehavete kapılmak, her şeyin kendi kendine düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur. Bunu yapmaya hakkımız yok" dedi.Putin, sanayi işletmelerinin, KOBİ'lerin verimliliğini sürekli izlemeleri, sorunlu alanları zamanında tespit etmeleri, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları hızlı şekilde çözmeleri ve işletmelere omuz vermeleri gerektiğini kaydetti.'Enflasyon ay sonunda yüzde 3'ün altına düşecek'3 Nisan itibarıyla enflasyonun yüzde 3.3'e gerilediğini ve ay sonunda yüzde 3'ün altına düşeceğini belirten Putin, Rusya Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 4 enflasyon hedefinin altına inmeyi Ekim 2020'den beri ilk kez başardıklarının altını çizdi.Vatandaşlar açısından düşük enflasyonun son derece olumlu bir şey olduğunu, zira insanların reel gelirlerinin, reel maaşlarının artacağını anlatan Rusya lideri, enflasyondaki aşırı yavaşlamanın etkilerini ruble kuru, döviz piyasasının durumu, sermaye hareketi de dahil tüketici fiyatlarını etkileyen tüm faktörler açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.İş dünyası aktifliği parametresinin mart ayında 56.8 seviyesine yükselerek tarihin 3. yüksek düzeyini gördüğüne dikkat çeken Putin, bunun Rusya'da ekonomik aktivitenin artacağının göstergesi olduğunu ifade etti.Putin, ülkede işsizliğin tarihi düşük seviye olan yüzde 3.5 olduğunu da anımsatarak birçok sektörde yeterli işgücünün temin edilemediğini, bu nedenle bölgelerin insan kaynakları potansiyelini kullanmaları gerektiğini vurguladı.
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rusya, vladimir putin, ekonomi, büyüme, enflasyon
rusya, vladimir putin, ekonomi, büyüme, enflasyon

Putin: Rus ekonomisine yönelik dış risk faktörleri ortadan kalkmadı, rehavete kapılmamalıyız

18:50 11.04.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisine yönelik dış risk faktörlerinin ortadan kalkmadığını ve rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.
Ekonomi konularının masaya yatırıldığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Ekonomimiz için dış risk faktörleri ortadan kalkmadı. Bu konuda rehavete kapılmak, her şeyin kendi kendine düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur. Bunu yapmaya hakkımız yok" dedi.

Putin, sanayi işletmelerinin, KOBİ'lerin verimliliğini sürekli izlemeleri, sorunlu alanları zamanında tespit etmeleri, iş dünyasının karşılaştığı zorlukları hızlı şekilde çözmeleri ve işletmelere omuz vermeleri gerektiğini kaydetti.

'Enflasyon ay sonunda yüzde 3'ün altına düşecek'

3 Nisan itibarıyla enflasyonun yüzde 3.3'e gerilediğini ve ay sonunda yüzde 3'ün altına düşeceğini belirten Putin, Rusya Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 4 enflasyon hedefinin altına inmeyi Ekim 2020'den beri ilk kez başardıklarının altını çizdi.

Vatandaşlar açısından düşük enflasyonun son derece olumlu bir şey olduğunu, zira insanların reel gelirlerinin, reel maaşlarının artacağını anlatan Rusya lideri, enflasyondaki aşırı yavaşlamanın etkilerini ruble kuru, döviz piyasasının durumu, sermaye hareketi de dahil tüketici fiyatlarını etkileyen tüm faktörler açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İş dünyası aktifliği parametresinin mart ayında 56.8 seviyesine yükselerek tarihin 3. yüksek düzeyini gördüğüne dikkat çeken Putin, bunun Rusya'da ekonomik aktivitenin artacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

Putin, ülkede işsizliğin tarihi düşük seviye olan yüzde 3.5 olduğunu da anımsatarak birçok sektörde yeterli işgücünün temin edilemediğini, bu nedenle bölgelerin insan kaynakları potansiyelini kullanmaları gerektiğini vurguladı.
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