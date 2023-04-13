https://sputniknews.com.tr/20230413/premier-lig-kulupleri-forma-gogsunde-bahis-firmasi-reklamlarina-yer-vermeyecek-1069632996.html

Premier Lig kulüpleri forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek

Premier Lig kulüpleri forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bahis firmalarının forma göğüs sponsorluğunda yer almaması konusunda anlaşmaya vardı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T16:09+0300

2023-04-13T16:09+0300

2023-04-13T16:09+0300

spor

premier lig

ingiltere premier ligi

forma

bahis

reklam

yasak

futbol

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Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Premier Lig'deki futbol kulüpleri, 2025-2026 sezonu sonundan itibaren forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer verilmemesi yönünde karar aldı.Söz konusu karar, hükümetin mevcut bahis mevzuatı göz önünde bulundurularak Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile Premier Lig yönetimi ve kulüplerin dahil olduğu görüşmeler sonunda verildi.Öte yandan Premier Lig, bahis reklamlarını azaltmak için gönüllü bir şekilde bu kararı alan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html

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premier lig, ingiltere premier ligi, forma, bahis, reklam, yasak, futbol