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https://sputniknews.com.tr/20230413/netanyahu-abd-karsiti-paylasimlarinin-ardindan-oglu-yaire-sosyal-medya-yasagi-getirdi-1069653616.html
Netanyahu, ABD karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Yair’e sosyal medya yasağı getirdi
Netanyahu, ABD karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Yair’e sosyal medya yasağı getirdi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, internet üzerinden yaptığı aşırıcı ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'ya 'sosyal medya... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T23:38+0300
2023-04-13T23:38+0300
dünya
yair netanyahu
benyamin netahyahu
yargı reformu
protesto
sosyal medya
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İbranice yayın yapan Walla haber sitesine göre, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülke geneline yayılan kitlesel protestoların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren oğulları Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirdi.Haberde, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasının ardından Yair’in sosyal medyadaki paylaşımlarına alışılmadık biçimde ara verdiğine dikkat çekildi.Yair’in, kendisinden paylaşımlarını durdurmasını, fazla dikkat ve öfke çekmemesi için tweet atmayı bırakmasını ve 'sakinleşmesini' isteyen anne ve babasının isteği üzerine bu yönde bir tavır sergilediği ifade edildi.Söz konusu talebin aile içinde 'şiddetli bir çatışmaya' neden olduğu aktarılan haberde, Yair’in birkaç ay için ABD’ye seyahate çıktığı belirtildi.Oğul Netanyahu, İsrail’deki 'protestoların arkasında ABD’nin olduğunu' savunmuştuYair Netanyahu, babası Netanyahu’nun ve onun liderlik ettiği Likud Partisi'nin sosyal medyada en fazla öne çıkan savunucularından biri olarak biliniyor.Ancak Yair’in son dönemdeki aşırıcı yorumları ve paylaşımları, muhalif kesimlerin hükümete ve Netanyahu’ya yönelik tepkileri daha fazla körüklemeye yol açarken İsrail’in dış ilişkilerinde de tartışma yarattı.İsrail liderinin oğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülkede aylardır devam eden kitlesel protestolara ilişkin ABD’yi suçlamıştı.Breibart haber sitesinin, Nitelikli Yönetim Hareketi’nin ABD’den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak" ifadelerini kullanmıştı.Oğul Netanyahu’nun iddiaları ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış" demişti.Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Yair, Twitter hesabındaki son paylaşımını 28 Mart’ta yapmıştı.
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yair netanyahu, benyamin netahyahu, yargı reformu, protesto, sosyal medya
yair netanyahu, benyamin netahyahu, yargı reformu, protesto, sosyal medya

Netanyahu, ABD karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Yair’e sosyal medya yasağı getirdi

23:38 13.04.2023
© AP Photo / Aleksey NikolskyiYair Netanyahu
Yair Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Aleksey Nikolskyi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, internet üzerinden yaptığı aşırıcı ve tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'ya 'sosyal medya kısıtlaması' getirdiği duyuruldu.
İbranice yayın yapan Walla haber sitesine göre, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülke geneline yayılan kitlesel protestoların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren oğulları Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirdi.
Haberde, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasının ardından Yair’in sosyal medyadaki paylaşımlarına alışılmadık biçimde ara verdiğine dikkat çekildi.
Yair’in, kendisinden paylaşımlarını durdurmasını, fazla dikkat ve öfke çekmemesi için tweet atmayı bırakmasını ve 'sakinleşmesini' isteyen anne ve babasının isteği üzerine bu yönde bir tavır sergilediği ifade edildi.
Söz konusu talebin aile içinde 'şiddetli bir çatışmaya' neden olduğu aktarılan haberde, Yair’in birkaç ay için ABD’ye seyahate çıktığı belirtildi.

Oğul Netanyahu, İsrail’deki 'protestoların arkasında ABD’nin olduğunu' savunmuştu

Yair Netanyahu, babası Netanyahu’nun ve onun liderlik ettiği Likud Partisi'nin sosyal medyada en fazla öne çıkan savunucularından biri olarak biliniyor.
Ancak Yair’in son dönemdeki aşırıcı yorumları ve paylaşımları, muhalif kesimlerin hükümete ve Netanyahu’ya yönelik tepkileri daha fazla körüklemeye yol açarken İsrail’in dış ilişkilerinde de tartışma yarattı.
İsrail liderinin oğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülkede aylardır devam eden kitlesel protestolara ilişkin ABD’yi suçlamıştı.
Breibart haber sitesinin, Nitelikli Yönetim Hareketi’nin ABD’den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak" ifadelerini kullanmıştı.
Oğul Netanyahu’nun iddiaları ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış" demişti.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Yair, Twitter hesabındaki son paylaşımını 28 Mart’ta yapmıştı.
İsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
DÜNYA
Netanyahu'nun oğlu: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor
27 Mart, 09:33
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