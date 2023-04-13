https://sputniknews.com.tr/20230413/ne-kimlikleri-var-ne-vatanlari-36-kisilik-aileden-kimsenin-nufus-kagidi-yok-1069611151.html

Ne kimlikleri var ne vatanları: 36 kişilik aileden kimsenin nüfus kağıdı yok

Ne kimlikleri var ne vatanları: 36 kişilik aileden kimsenin nüfus kağıdı yok

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının haymatlos olduğu canlı yayında ortaya çıktı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T09:43+0300

2023-04-13T09:43+0300

2023-04-13T09:43+0300

yaşam

müge anlı

kimlik

sahte kimlik

nüfus cüzdanı

türkiye

vatandaşlık

canlı yayın

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, annesini aramak için başvuran Şevket 18 yıldır kimliksiz yaşıyor. Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Babası tarafından hiç sevilmediğini dile getiren Şevket'in dedesi Galip ise senelerdir kimliksiz olmaları sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.Programa bağlanan diğer aile üyeleri Galip'in askere gitmemek için soyadını sildirdiğini iddia etti.Kendisi için değil, torunları için kimlik istediğini dile getiren Galip dedenin torunlarını "Cimbil" olan soy ismi yerine, "Gül" soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydettirdiği de ortaya çıktı.Bu sebeple ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/muge-anli-milletvekili-adayi-olmak-istersem-olurum-ama-siyasetle-hic-alakam-yok-1068502426.html

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müge anlı, kimlik, sahte kimlik, nüfus cüzdanı, türkiye, vatandaşlık, canlı yayın