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https://sputniknews.com.tr/20230413/ne-kimlikleri-var-ne-vatanlari-36-kisilik-aileden-kimsenin-nufus-kagidi-yok-1069611151.html
Ne kimlikleri var ne vatanları: 36 kişilik aileden kimsenin nüfus kağıdı yok
Ne kimlikleri var ne vatanları: 36 kişilik aileden kimsenin nüfus kağıdı yok
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının haymatlos olduğu canlı yayında ortaya çıktı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T09:43+0300
2023-04-13T09:43+0300
yaşam
müge anlı
kimlik
sahte kimlik
nüfus cüzdanı
türkiye
vatandaşlık
canlı yayın
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, annesini aramak için başvuran Şevket 18 yıldır kimliksiz yaşıyor. Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Babası tarafından hiç sevilmediğini dile getiren Şevket'in dedesi Galip ise senelerdir kimliksiz olmaları sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.Programa bağlanan diğer aile üyeleri Galip'in askere gitmemek için soyadını sildirdiğini iddia etti.Kendisi için değil, torunları için kimlik istediğini dile getiren Galip dedenin torunlarını "Cimbil" olan soy ismi yerine, "Gül" soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydettirdiği de ortaya çıktı.Bu sebeple ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/muge-anli-milletvekili-adayi-olmak-istersem-olurum-ama-siyasetle-hic-alakam-yok-1068502426.html
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müge anlı, kimlik, sahte kimlik, nüfus cüzdanı, türkiye, vatandaşlık, canlı yayın
müge anlı, kimlik, sahte kimlik, nüfus cüzdanı, türkiye, vatandaşlık, canlı yayın

Ne kimlikleri var ne vatanları: 36 kişilik aileden kimsenin nüfus kağıdı yok

09:43 13.04.2023
© AAçipli kimlik kartı
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının haymatlos olduğu canlı yayında ortaya çıktı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, annesini aramak için başvuran Şevket 18 yıldır kimliksiz yaşıyor.
Çobanlık yapan Şevket ile birlikte 36 akrabasının da kimliğinin olmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Babası tarafından hiç sevilmediğini dile getiren Şevket'in dedesi Galip ise senelerdir kimliksiz olmaları sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Programa bağlanan diğer aile üyeleri Galip'in askere gitmemek için soyadını sildirdiğini iddia etti.
Kendisi için değil, torunları için kimlik istediğini dile getiren Galip dedenin torunlarını "Cimbil" olan soy ismi yerine, "Gül" soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydettirdiği de ortaya çıktı.
Bu sebeple ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alındı.
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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