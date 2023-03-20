https://sputniknews.com.tr/20230320/muge-anli-milletvekili-adayi-olmak-istersem-olurum-ama-siyasetle-hic-alakam-yok-1068502426.html
Müge Anlı: Milletvekili adayı olmak istersem olurum ama siyasetle hiç alakam yok
Müge Anlı: Milletvekili adayı olmak istersem olurum ama siyasetle hiç alakam yok
Müge Anlı, ‘AK Parti adaylık teklif etti’ iddialarını yalanlayarak, “Böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T13:39+0300
2023-03-20T13:39+0300
2023-03-20T13:40+0300
müge anlı ile tatlı sert
ak parti
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ATV'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Gazeteci Talat Atilla'nın AK Parti'nin milletvekili adayı olması konusunda teklif götüreceği iddiasına canlı yayında yanıt verdi.Gazeteci Talat Atilla, AK Parti'nin Müge Anlı, Hilal Kaplan, Hasan Basri Yalçın, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini yazdı. Atilla, "İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2.5 oyu olduğuna inanılıyor" dedi. Müge Anlı ise iddialara yalanladı ve “Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!” dedi.'Bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum’Bugünkü canlı yayında hakkındaki adaylık iddiasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230207/muge-anlinin-kizilay-araciligiyla-baslattigi-yardim-kampanyasina-26-milyon-lira-bagis-1066705223.html
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müge anlı ile tatlı sert, ak parti
müge anlı ile tatlı sert, ak parti
Müge Anlı: Milletvekili adayı olmak istersem olurum ama siyasetle hiç alakam yok
13:39 20.03.2023 (güncellendi: 13:40 20.03.2023) Abone ol
Müge Anlı, ‘AK Parti adaylık teklif etti’ iddialarını yalanlayarak, “Böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım” dedi.
ATV'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Gazeteci Talat Atilla'nın AK Parti'nin milletvekili adayı olması konusunda teklif götüreceği iddiasına canlı yayında yanıt verdi.
Gazeteci Talat Atilla, AK Parti'nin Müge Anlı, Hilal Kaplan, Hasan Basri Yalçın, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini yazdı. Atilla, "İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2.5 oyu olduğuna inanılıyor" dedi. Müge Anlı ise iddialara yalanladı ve “Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!” dedi.
'Bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum’
Bugünkü canlı yayında hakkındaki adaylık iddiasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:
"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok."