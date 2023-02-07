https://sputniknews.com.tr/20230207/muge-anlinin-kizilay-araciligiyla-baslattigi-yardim-kampanyasina-26-milyon-lira-bagis-1066705223.html
Müge Anlı'nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasına 26 milyon lira bağış
Müge Anlı'nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasına 26 milyon lira bağış
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Müge Anlı ve Dostları Aşevi araçları afet bölgesine doğru harekete geçti. Afetzedelere dağıtılacak... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:26+0300
2023-02-07T16:26+0300
2023-02-07T16:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
müge anlı
bağış
kızılay
seyirci
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Müge Anlı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası Kızılay aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasını duyurdu. 29 aşevinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti" diyerek bağış için IBAN verdi.O kampanyada rekor bir bağışa ulaşıldı. Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede 26.465.720 TL toplandı.Toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, "İyilik insanları birbirine bağlaya altın bir zincirdir. Aşevlerimize desteğiniz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu zincirin tüm halkalarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulan aşevlerinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230206/muge-anli-ekip-arkadaslarimizin-deprem-bolgelerine-gecmesini-beklemek-icin-bir-ara-yayin-yaptik-1066640545.html
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müge anlı, bağış, kızılay, seyirci
müge anlı, bağış, kızılay, seyirci
Müge Anlı'nın Kızılay aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasına 26 milyon lira bağış
16:26 07.02.2023 (güncellendi: 16:30 07.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Müge Anlı ve Dostları Aşevi araçları afet bölgesine doğru harekete geçti. Afetzedelere dağıtılacak yiyecek ve içecekler için Kızılay ile yardım kampanyası başlatan Müge Anlı'nın çağrısı kısa sürede karşılık buldu.
Müge Anlı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası Kızılay aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasını duyurdu. 29 aşevinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti" diyerek bağış için IBAN verdi.
O kampanyada rekor bir bağışa ulaşıldı. Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede 26.465.720 TL toplandı.
Toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, "İyilik insanları birbirine bağlaya altın bir zincirdir. Aşevlerimize desteğiniz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu zincirin tüm halkalarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulan aşevlerinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.