https://sputniknews.com.tr/20230206/muge-anli-ekip-arkadaslarimizin-deprem-bolgelerine-gecmesini-beklemek-icin-bir-ara-yayin-yaptik-1066640545.html

Müge Anlı: Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın yaptık

Müge Anlı: Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın yaptık

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından ATV’nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına devam etmesi tepki topladı. Müge Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:48+0300

2023-02-06T16:48+0300

2023-02-06T17:02+0300

müge anlı ile tatlı sert

atv

deprem

yaşam

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051252191_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_b6fe9286d0855b0529d48a9370b3c1d3.jpg

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.Depremin ardından tüm televizyon kanalları gündüz kuşağı programlarına ara verip felaket bölgesinden yayın yapmaya başladı. Ancak Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV ise akışını değiştirmedi. Kanalda haftaiçi her sabah 10.00'da başlayan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bugün de yayınlandı.Tepkilerin ardından yayına başladıMüge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.Müge Anlı, tepki çeken yayına ilişkin açıklama yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı ile tatlı sert, atv, deprem, tepki