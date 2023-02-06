https://sputniknews.com.tr/20230206/muge-anli-ekip-arkadaslarimizin-deprem-bolgelerine-gecmesini-beklemek-icin-bir-ara-yayin-yaptik-1066640545.html
Müge Anlı: Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın yaptık
Müge Anlı: Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın yaptık
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından ATV’nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına devam etmesi tepki topladı. Müge Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:48+0300
2023-02-06T16:48+0300
2023-02-06T17:02+0300
müge anlı ile tatlı sert
atv
deprem
yaşam
tepki
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.Depremin ardından tüm televizyon kanalları gündüz kuşağı programlarına ara verip felaket bölgesinden yayın yapmaya başladı. Ancak Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV ise akışını değiştirmedi. Kanalda haftaiçi her sabah 10.00'da başlayan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bugün de yayınlandı.Tepkilerin ardından yayına başladıMüge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.Müge Anlı, tepki çeken yayına ilişkin açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html
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müge anlı ile tatlı sert, atv, deprem, tepki
müge anlı ile tatlı sert, atv, deprem, tepki
Müge Anlı: Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın yaptık
16:48 06.02.2023 (güncellendi: 17:02 06.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından ATV’nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına devam etmesi tepki topladı. Müge Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
30'dan fazla artçı depremin yaşandığı felakette, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yüzlerce kişi enkazın altında kaldı.
Depremin ardından tüm televizyon kanalları gündüz kuşağı programlarına ara verip felaket bölgesinden yayın yapmaya başladı. Ancak Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV ise akışını değiştirmedi. Kanalda haftaiçi her sabah 10.00'da başlayan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bugün de yayınlandı.
Tepkilerin ardından yayına başladı
Müge Anlı’nın programında, Kızılay’a bağış için bir SMS bildirisi dışında depreme ilişkin hiçbir içerik yer almadı.
ATV uzun bir süre sonra, sosyal medyadaki tepkilerin ardından depreme ilişkin yayın yapmaya başladı.
Müge Anlı, tepki çeken yayına ilişkin açıklama yaptı:
"Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti."