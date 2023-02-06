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https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1498 kişinin hayatını kaybettiğini , 8 bin 553 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:41+0300
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türkiye
afad
deprem
kahramanmaraş
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Pazarcık ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremi takip eden 100'den fazla artçı depremin ardından, öğleden sonra da 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 8 bin 533 yaralının olduğunu açıklayan Sezer, 2 bin 834 binanın yıkıldığına dair ihbar alındığını açıkladı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da "130'un üzerinde artçı sarsıntı var. 3'ü 6 büyüklüğü üzerinde" açıklamasında bulundu.Tatar, ”Nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık" dedi.
türkiye
kahramanmaraş
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afad, deprem, kahramanmaraş
afad, deprem, kahramanmaraş

AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı

16:41 06.02.2023 (güncellendi: 17:35 06.02.2023)
© Sputnik / Sertac Kayar7 yaşındaki bir çocuk 7 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
7 yaşındaki bir çocuk 7 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1498 kişinin hayatını kaybettiğini , 8 bin 553 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı.
Pazarcık ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremi takip eden 100'den fazla artçı depremin ardından, öğleden sonra da 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 8 bin 533 yaralının olduğunu açıklayan Sezer, 2 bin 834 binanın yıkıldığına dair ihbar alındığını açıkladı.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da "130'un üzerinde artçı sarsıntı var. 3'ü 6 büyüklüğü üzerinde" açıklamasında bulundu.
Tatar, ”Nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık" dedi.
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