https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1498 kişinin hayatını kaybettiğini , 8 bin 553 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:41+0300
2023-02-06T16:41+0300
2023-02-06T17:35+0300
türkiye
afad
deprem
kahramanmaraş
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Pazarcık ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremi takip eden 100'den fazla artçı depremin ardından, öğleden sonra da 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 8 bin 533 yaralının olduğunu açıklayan Sezer, 2 bin 834 binanın yıkıldığına dair ihbar alındığını açıkladı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da "130'un üzerinde artçı sarsıntı var. 3'ü 6 büyüklüğü üzerinde" açıklamasında bulundu.Tatar, ”Nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık" dedi.
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afad, deprem, kahramanmaraş
afad, deprem, kahramanmaraş
AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı
16:41 06.02.2023 (güncellendi: 17:35 06.02.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1498 kişinin hayatını kaybettiğini , 8 bin 553 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı.
Pazarcık ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremi takip eden 100'den fazla artçı depremin ardından, öğleden sonra da 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 8 bin 533 yaralının olduğunu açıklayan Sezer, 2 bin 834 binanın yıkıldığına dair ihbar alındığını açıkladı.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da "130'un üzerinde artçı sarsıntı var. 3'ü 6 büyüklüğü üzerinde" açıklamasında bulundu.
Tatar, ”Nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık" dedi.