https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html

AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı

AFAD: Depremlerde 1.498 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1498 kişinin hayatını kaybettiğini , 8 bin 553 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:41+0300

2023-02-06T16:41+0300

2023-02-06T17:35+0300

türkiye

afad

deprem

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066627095_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5c872b8c4a7501c2ebe59f26c91c58.jpg

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Pazarcık ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremi takip eden 100'den fazla artçı depremin ardından, öğleden sonra da 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 8 bin 533 yaralının olduğunu açıklayan Sezer, 2 bin 834 binanın yıkıldığına dair ihbar alındığını açıkladı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da "130'un üzerinde artçı sarsıntı var. 3'ü 6 büyüklüğü üzerinde" açıklamasında bulundu.Tatar, ”Nerede, ne zaman deprem olacağını bilmemiz mümkün değil. 1939 yılındaki 7.9'luk Erzincan depreminin ardından yaşanan en büyük felaketi yaşadık" dedi.

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, deprem, kahramanmaraş