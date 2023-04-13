https://sputniknews.com.tr/20230413/naci-gorur-ersan-senin-videosunu-paylasti-iste-hakikat-1069620495.html
Naci Görür, Ersan Şen'in videosunu paylaştı: 'İşte hakikat'
Naci Görür, Ersan Şen'in videosunu paylaştı: 'İşte hakikat'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Naci Görür'den bir açıklama daha geldi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:35+0300
2023-04-13T12:35+0300
2023-04-13T12:35+0300
2023 türkiye seçimleri
naci görür
ersan şen
recep tayyip erdoğan
soğan
patates
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Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı, "Ya bu adam Prof. müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" sözleriyle Prof. Dr. Görür’ü hedef aldığı öne sürülmüştü.Prof. Dr. Görür, yaptığı ilk paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullanmıştı.Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından Prof. Dr. Şen'in videosunun olduğu bir tweet'i alıntılayarak, "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/prof-dr-naci-gorurden-musvedde-aciklamasi-beni-kastettigini-sanmiyorum-1069535952.html
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naci görür, ersan şen, recep tayyip erdoğan, soğan, patates
naci görür, ersan şen, recep tayyip erdoğan, soğan, patates
Naci Görür, Ersan Şen'in videosunu paylaştı: 'İşte hakikat'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Naci Görür'den bir açıklama daha geldi. Görür, Şen'in katıldığı bir televizyon programında kullandığı sözleri paylaştı ve “İşte hakikat, sevgiyle” diye yazdı.
Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı, "Ya bu adam Prof. müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" sözleriyle Prof. Dr. Görür’ü hedef aldığı öne sürülmüştü.
Prof. Dr. Görür, yaptığı ilk paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullanmıştı.
Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından Prof. Dr. Şen'in videosunun olduğu bir tweet'i alıntılayarak, "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla paylaştı.