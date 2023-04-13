https://sputniknews.com.tr/20230413/naci-gorur-ersan-senin-videosunu-paylasti-iste-hakikat-1069620495.html

Naci Görür, Ersan Şen'in videosunu paylaştı: 'İşte hakikat'

Naci Görür, Ersan Şen'in videosunu paylaştı: 'İşte hakikat'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarının yanlış olduğunu açıklayan Naci Görür'den bir açıklama daha geldi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

naci görür

ersan şen

recep tayyip erdoğan

soğan

patates

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Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı, "Ya bu adam Prof. müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" sözleriyle Prof. Dr. Görür’ü hedef aldığı öne sürülmüştü.Prof. Dr. Görür, yaptığı ilk paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullanmıştı.Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından Prof. Dr. Şen'in videosunun olduğu bir tweet'i alıntılayarak, "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230411/prof-dr-naci-gorurden-musvedde-aciklamasi-beni-kastettigini-sanmiyorum-1069535952.html

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Sputnik Türkiye

naci görür, ersan şen, recep tayyip erdoğan, soğan, patates