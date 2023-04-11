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https://sputniknews.com.tr/20230411/prof-dr-naci-gorurden-musvedde-aciklamasi-beni-kastettigini-sanmiyorum-1069535952.html
Prof. Dr. Naci Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Beni kastettiğini sanmıyorum
Prof. Dr. Naci Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Beni kastettiğini sanmıyorum
Prof. Dr. Naci Görür, partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:12+0300
2023-04-11T19:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
naci görür
ak parti
patates
soğan
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Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.Yer bilimci Prof. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, "Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." sözlerine ilişkin konuştu.Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para' söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?Erdoğan'ın söz konusu ifadeleri şöyle: "Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates.' Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış."
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recep tayyip erdoğan, naci görür, ak parti, patates, soğan
recep tayyip erdoğan, naci görür, ak parti, patates, soğan

Prof. Dr. Naci Görür'den 'müsvedde' açıklaması: Beni kastettiğini sanmıyorum

19:12 11.04.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı 'profesör müsveddesi' ifadesiyle kendisini hedef aldığı iddialarına yanıt verdi. Görür, "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum" dedi.
Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Yer bilimci Prof. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, "Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." sözlerine ilişkin konuştu.

Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para' söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Erdoğan'ın söz konusu ifadeleri şöyle:
"Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates.' Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış."
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