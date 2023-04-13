https://sputniknews.com.tr/20230413/istanbulda-metruk-bina-coktu-1069628353.html
İstanbul'da metruk bina çöktü
İstanbul'da metruk bina çöktü
Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:33+0300
2023-04-13T14:33+0300
2023-04-13T14:42+0300
türkiye
metruk yapı
istanbul
yıkılma
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İstanbul'da metruk bina çöktü. Bina, Güngören Malazgirt caddesi üzerinde bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/beyoglunda-coken-tarihi-metruk-binanin-enkazi-kaldirilmaya-baslandi-1069299584.html
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metruk yapı
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metruk yapı, istanbul, yıkılma
metruk yapı, istanbul, yıkılma
İstanbul'da metruk bina çöktü
14:33 13.04.2023 (güncellendi: 14:42 13.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul'da metruk bina çöktü. Bina, Güngören Malazgirt caddesi üzerinde bulunuyordu.