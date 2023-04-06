https://sputniknews.com.tr/20230406/beyoglunda-coken-tarihi-metruk-binanin-enkazi-kaldirilmaya-baslandi-1069299584.html
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı
Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın enkazı, Koruma Kurulu'ndan çıkan kararın ardından kaldırılmaya başlandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:48+0300
2023-04-06T21:48+0300
2023-04-06T21:48+0300
beyoğlu
türkiye
metruk yapı
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2499de7b5c3dc42f85d40dc8e339dae4.jpg
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırma çalışmaları başladı.Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde, tarihi metruk binanın çöktüğü alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.Beyoğlu Belediyesi işçileri, Koruma Kurulundan ilgili kararın çıkmasının ardından, yola düşen ve tramvay yolunu kapatan enkazın kaldırılması için çalışmalara başladı.
beyoğlu
türkiye
metruk yapı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299660_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ef2bdea2462a38971a8144573771263f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyoğlu, metruk yapı, enkaz
beyoğlu, metruk yapı, enkaz
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı
Abone ol
Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın enkazı, Koruma Kurulu'ndan çıkan kararın ardından kaldırılmaya başlandı.
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırma çalışmaları başladı.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde, tarihi metruk binanın çöktüğü alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Beyoğlu Belediyesi işçileri, Koruma Kurulundan ilgili kararın çıkmasının ardından, yola düşen ve tramvay yolunu kapatan enkazın kaldırılması için çalışmalara başladı.