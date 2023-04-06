https://sputniknews.com.tr/20230406/beyoglunda-coken-tarihi-metruk-binanin-enkazi-kaldirilmaya-baslandi-1069299584.html

Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın enkazı, Koruma Kurulu'ndan çıkan kararın ardından kaldırılmaya başlandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T21:48+0300

2023-04-06T21:48+0300

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beyoğlu

türkiye

metruk yapı

enkaz

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Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırma çalışmaları başladı.Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde, tarihi metruk binanın çöktüğü alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.Beyoğlu Belediyesi işçileri, Koruma Kurulundan ilgili kararın çıkmasının ardından, yola düşen ve tramvay yolunu kapatan enkazın kaldırılması için çalışmalara başladı.

beyoğlu

türkiye

metruk yapı

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beyoğlu, metruk yapı, enkaz