https://sputniknews.com.tr/20230413/imece-uydusunun-yarin-uzaya-firlatilmasi-planlaniyor-1069631983.html

İMECE uydusunun yarın uzaya fırlatılması planlanıyor

İMECE uydusunun yarın uzaya fırlatılması planlanıyor

Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu’nun yarın uzaya fırlatılması planlanıyor. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T15:54+0300

2023-04-13T15:54+0300

2023-04-13T15:54+0300

yaşam

imece

uydu

fırlatma

fırlatma aracı

türkiye

tübitak

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TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan; müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin yarın uzaya fırlatılması planlanıyor.TÜBİTAK Uzay'dan İzlenecekİMECE, iki ertelemenin ardından yarın Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyor. Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.5 yıl görev yapacak680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.Küp uydular da uzaya fırlatılacakİMECE ile birlikte yine TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve Gümüş firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, Plan-s firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatılacak.Şubat'ta ABD'ye UçtuHaziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE Uydusu, Şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230411/imece-uydusunun-firlatma-operasyonu-bir-kez-daha-ertelendi-1069544967.html

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imece, uydu, fırlatma, fırlatma aracı, türkiye, tübitak