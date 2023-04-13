https://sputniknews.com.tr/20230413/iflas-eden-ftxin-avukatlari-73-milyar-dolar-degerindeki-varligin-kurtarildigini-acikladi-1069604416.html
İflas eden FTX'in avukatları 7.3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
İflas eden FTX'in avukatları 7.3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
Kripto para borsası FTX'in avukatları, şirketin 7.3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını duyurdu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T00:57+0300
2023-04-13T00:57+0300
2023-04-13T00:59+0300
ekonomi
ftx
iflas
sam bankman-fried
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Delaware İflas Mahkemesi'nde FTX'in geçen yıl kasımda başlattığı iflas süreciyle ilgili duruşma gerçekleşti.Şirketin avukatı, duruşmada FTX'in kurucusu ve eski üst yöneticisi Sam Bankman-Fried'ın yönetiminde neyin yanlış gittiğini anlamaya yönelik çabaların ardından şirketin geleceğini düşünmeye başladıklarını belirterek şirketin kripto borsasını yeniden başlatma seçeneklerini paydaşlarla müzakere ettiğini aktardı.Bu konuda içinde bulunulan çeyrekte bir karar verilebileceğini işaret eden şirketin avukatı, dava sırasında kripto mevduatları kilitlenen FTX müşterileri için yeniden başlatmanın ne anlama gelebileceğine dair ayrıntıları paylaştı.FTX'in avukatı, şirketin 7.3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi.Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230121/ftxin-kurucusu-sam-bankman-friedin-700-milyon-dolarlik-varligina-el-konuldu-1066004080.html
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ftx, iflas, sam bankman-fried
İflas eden FTX'in avukatları 7.3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
00:57 13.04.2023 (güncellendi: 00:59 13.04.2023) Abone ol
Kripto para borsası FTX'in avukatları, şirketin 7.3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını duyurdu.
Delaware İflas Mahkemesi'nde FTX'in geçen yıl kasımda başlattığı iflas süreciyle ilgili duruşma gerçekleşti.
Şirketin avukatı, duruşmada FTX'in kurucusu ve eski üst yöneticisi Sam Bankman-Fried'ın yönetiminde neyin yanlış gittiğini anlamaya yönelik çabaların ardından şirketin geleceğini düşünmeye başladıklarını belirterek şirketin kripto borsasını yeniden başlatma seçeneklerini paydaşlarla müzakere ettiğini aktardı.
Bu konuda içinde bulunulan çeyrekte bir karar verilebileceğini işaret eden şirketin avukatı, dava sırasında kripto mevduatları kilitlenen FTX müşterileri için yeniden başlatmanın ne anlama gelebileceğine dair ayrıntıları paylaştı.
FTX'in avukatı, şirketin 7.3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi.
Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.
Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.
Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.