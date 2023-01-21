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https://sputniknews.com.tr/20230121/ftxin-kurucusu-sam-bankman-friedin-700-milyon-dolarlik-varligina-el-konuldu-1066004080.html
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T05:44+0300
2023-01-21T05:44+0300
ekonomi
sam bankman-fried
ftx
dolar
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kripto
dolandırıcılık
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Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried'ın yargılandığı davada yeni gelişme yalandı.Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.Bu kapsamda, Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde söz konusu varlığını kaybedecek. Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetmiştiKripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-250-milyon-dolarlik-kefaletle-serbest-birakilacak-1064890689.html
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sam bankman-fried, ftx, dolar, kripto para, kripto, dolandırıcılık
sam bankman-fried, ftx, dolar, kripto para, kripto, dolandırıcılık

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

05:44 21.01.2023
© İHAABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried
ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© İHA
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Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.
Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried'ın yargılandığı davada yeni gelişme yalandı.
Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.
Bu kapsamda, Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.
Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde söz konusu varlığını kaybedecek.

Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetmişti

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.
FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.
ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.
ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
ABD’de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
DÜNYA
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak
23 Aralık 2022, 00:09
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