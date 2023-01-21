https://sputniknews.com.tr/20230121/ftxin-kurucusu-sam-bankman-friedin-700-milyon-dolarlik-varligina-el-konuldu-1066004080.html

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T05:44+0300

2023-01-21T05:44+0300

2023-01-21T05:44+0300

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Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried'ın yargılandığı davada yeni gelişme yalandı.Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.Bu kapsamda, Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde söz konusu varlığını kaybedecek. Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetmiştiKripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-250-milyon-dolarlik-kefaletle-serbest-birakilacak-1064890689.html

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sam bankman-fried, ftx, dolar, kripto para, kripto, dolandırıcılık