https://sputniknews.com.tr/20221223/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-250-milyon-dolarlik-kefaletle-serbest-birakilacak-1064890689.html
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak
Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T00:09+0300
2022-12-23T00:09+0300
2022-12-23T00:21+0300
dünya
sam bankman-fried
dolandırıcılık
kara para aklama
kaliforniya
kefalet
kefaletle serbest
abd
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New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Gabriel Gorenstein, savunma avukatları ile federal savcılar arasında yapılan anlaşmanın ardından kararı açıkladı.Karar doğrultusunda, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak.Ayrıca Bankman-Fried, kefalet tutarının bir kısmını karşılamak için öz sermaye olarak konulan Kaliforniya'daki ailesinin evinde sıkı gözetim altında tutulacak.Bu süreçte akıl sağlığı düzenli olarak kontrol edilecek Bankman-Fried'ın pasaportuna da el konulacak.Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından geçen hafta Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.ABD'de federal savcılar, gözaltına alınan Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.Bankman-Fried dün Bahamalar'dan ABD'ye iade edilmişti.FTX'in üst düzey yöneticilerinden Caroline Ellison ve Gary Wang ise dolandırıcılıkla ilgili çeşitli suçlardan suçlu bulunmuş ve federal hükümetle işbirliği yapma yoluna gitmişti.Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221222/bahamalarda-tutuklanan-ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-abdye-iade-ediliyor-1064862382.html
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sam bankman-fried, dolandırıcılık, kara para aklama, kaliforniya, kefalet, kefaletle serbest, abd
sam bankman-fried, dolandırıcılık, kara para aklama, kaliforniya, kefalet, kefaletle serbest, abd
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacak
00:09 23.12.2022 (güncellendi: 00:21 23.12.2022) Abone ol
Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı.
New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Gabriel Gorenstein, savunma avukatları ile federal savcılar arasında yapılan anlaşmanın ardından kararı açıkladı.
Karar doğrultusunda, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak.
Ayrıca Bankman-Fried, kefalet tutarının bir kısmını karşılamak için öz sermaye olarak konulan Kaliforniya'daki ailesinin evinde sıkı gözetim altında tutulacak.
Bu süreçte akıl sağlığı düzenli olarak kontrol edilecek Bankman-Fried'ın pasaportuna da el konulacak.
Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından geçen hafta Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.
ABD'de federal savcılar, gözaltına alınan Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.
Bankman-Fried dün Bahamalar'dan ABD'ye iade edilmişti.
FTX'in üst düzey yöneticilerinden Caroline Ellison ve Gary Wang ise dolandırıcılıkla ilgili çeşitli suçlardan suçlu bulunmuş ve federal hükümetle işbirliği yapma yoluna gitmişti.
Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.