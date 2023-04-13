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https://sputniknews.com.tr/20230413/ekrem-imamoglu-kizilaya-kan-bagisinda-bulundu-her-ne-olursa-olsun-kizilay-kan-stoku-olmadan-olmaz-1069653165.html
Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışında bulundu: Her ne olursa olsun Kızılay kan stoku olmadan olmaz
Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışında bulundu: Her ne olursa olsun Kızılay kan stoku olmadan olmaz
Kızılay'ın kan stokunun riskli seviyelere doğru azaldığını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T23:22+0300
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ekrem imamoğlu
türkiye
kızılay
kan bağışı
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Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü açıklamasının ardından, çağrı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla stoklarda bir miktar artış yaşandığı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kanın dört günlük stoğu karşıladığı bildirildi.Kızılay'ın kan bağışı çağrısına yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda kan verdi.Bağış yaptığı sırada çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak çağrısını tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi: "Kan her zaman bir hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoku olmadan olmaz. Hastaların ihtiyacı var, lütfen herkes kan versin. Bir de sağlıklı bir durum aynı zamanda kan veren insanlar için. Bu ihtiyaca dönük Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kizilayin-duyurusunun-ardindan-kilicdaroglu-ve-imamoglundan-kan-bagisi-cagrisi-yapti-1069294322.html
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ekrem imamoğlu, kızılay, kan bağışı
ekrem imamoğlu, kızılay, kan bağışı

Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışında bulundu: Her ne olursa olsun Kızılay kan stoku olmadan olmaz

23:22 13.04.2023 (güncellendi: 23:29 13.04.2023)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Kızılay'ın kan stokunun riskli seviyelere doğru azaldığını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü açıklamasının ardından, çağrı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla stoklarda bir miktar artış yaşandığı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kanın dört günlük stoğu karşıladığı bildirildi.

Kızılay'ın kan bağışı çağrısına yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda kan verdi.

Bağış yaptığı sırada çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak çağrısını tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi: "Kan her zaman bir hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoku olmadan olmaz. Hastaların ihtiyacı var, lütfen herkes kan versin. Bir de sağlıklı bir durum aynı zamanda kan veren insanlar için. Bu ihtiyaca dönük Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe.
Türk Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
TÜRKİYE
Kızılay'ın duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kan bağışı çağrısı yaptı
6 Nisan, 20:41
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