https://sputniknews.com.tr/20230406/kizilayin-duyurusunun-ardindan-kilicdaroglu-ve-imamoglundan-kan-bagisi-cagrisi-yapti-1069294322.html

Kızılay'ın duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kan bağışı çağrısı yaptı

Kızılay'ın duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kan bağışı çağrısı yaptı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay'ın 'kan bağışı'... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T20:41+0300

2023-04-06T20:41+0300

2023-04-06T20:46+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kızılay

kan bağışı

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Türkiye Kızılay Derneği, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim." ifadelerini kullanırken; İmamoğlu Twitter'dan Kızılay'ın çağrısını alıntılayıp yönetimine tepki olduklarını da not düşerek şu açıklamayı yaptı:"Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230406/kizilay-ulusal-kan-stoklarimiz-asgari-seviyenin-altina-dusmustur-kan-bagisina-davet-ediyoruz-1069289496.html

türkiye

kızılay

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, kızılay, kan bağışı