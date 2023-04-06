https://sputniknews.com.tr/20230406/kizilay-ulusal-kan-stoklarimiz-asgari-seviyenin-altina-dusmustur-kan-bagisina-davet-ediyoruz-1069289496.html
Kızılay: Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür, kan bağışına davet ediyoruz
Kızılay: Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür, kan bağışına davet ediyoruz
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T17:46+0300
2023-04-06T17:46+0300
2023-04-06T18:47+0300
türkiye
kızılay
kan
kan bağışı
stok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104181/52/1041815270_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f7ed3b97f474a17cdb155f38761f2f26.jpg
Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:Kan bağışında bulunmak isteyenler "www.kanver.org" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.
türkiye
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104181/52/1041815270_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_333eb170fbfa1d4288a2f5be8804a2a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kızılay, kan, kan bağışı, stok
kızılay, kan, kan bağışı, stok
Kızılay: Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür, kan bağışına davet ediyoruz
17:46 06.04.2023 (güncellendi: 18:47 06.04.2023) Abone ol
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu.
Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."
Kan bağışında bulunmak isteyenler "www.kanver.org" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.