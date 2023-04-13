https://sputniknews.com.tr/20230413/banu-alkan-mahkemeye-polis-zoruyla-goturulecek-1069619943.html
Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek
Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek
Afrodit lakaplı ünlü oyunca Banu Alkan, müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak "Beyaz Orkide" adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:09+0300
2023-04-13T12:09+0300
2023-04-13T12:09+0300
yaşam
banu alkan
mahkeme
zorla getirme kararı
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan gelmedi. Müşteki Nicole Rona’yı ise avukatı temsil etti.Mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20190601/banu-alkan-kultur-ve-turizm-bakani-olmak-istiyorum-1039223344.html
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banu alkan, mahkeme, zorla getirme kararı
banu alkan, mahkeme, zorla getirme kararı
Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek
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Afrodit lakaplı ünlü oyunca Banu Alkan, müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak "Beyaz Orkide" adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine
göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan
gelmedi.
Müşteki Nicole Rona’yı ise avukatı temsil etti.
Mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.