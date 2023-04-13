https://sputniknews.com.tr/20230413/banu-alkan-mahkemeye-polis-zoruyla-goturulecek-1069619943.html

Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek

Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek

Afrodit lakaplı ünlü oyunca Banu Alkan, müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak "Beyaz Orkide" adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:09+0300

2023-04-13T12:09+0300

2023-04-13T12:09+0300

yaşam

banu alkan

mahkeme

zorla getirme kararı

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan gelmedi. Müşteki Nicole Rona’yı ise avukatı temsil etti.Mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20190601/banu-alkan-kultur-ve-turizm-bakani-olmak-istiyorum-1039223344.html

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banu alkan, mahkeme, zorla getirme kararı