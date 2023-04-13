https://sputniknews.com.tr/20230413/alci-ince-laik-bir-erdogan-profili-bikinili-bir-kadinla-basortulu-bir-kadini-bulusturabiliyor-1069622441.html
Alçı: İnce, laik bir Erdoğan profili, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor
Alçı: İnce, laik bir Erdoğan profili, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için, "Tayyip Erdoğan'a şahsi nefret duyan ama hemen her konuda devlet gibi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:56+0300
2023-04-13T12:56+0300
2023-04-13T12:56+0300
2023 türkiye seçimleri
nagehan alçı
cumhurbaşkanı
seçim
muharrem ince
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/08/1048715935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_671fe8696be23612cbd3fc2aa760d3fd.jpg
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hitap ettiği kesim ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230412/memleket-partisi-milletvekili-adayi-cem-sayginin-yeni-dans-videosu-ortaya-cikti-1069582536.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/08/1048715935_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_df039517f9608b2c51bfb4ee10bf7f45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nagehan alçı, cumhurbaşkanı, seçim, muharrem ince, recep tayyip erdoğan
nagehan alçı, cumhurbaşkanı, seçim, muharrem ince, recep tayyip erdoğan
Alçı: İnce, laik bir Erdoğan profili, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor
Abone ol
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için, "Tayyip Erdoğan'a şahsi nefret duyan ama hemen her konuda devlet gibi düşünen, Cumhur İttifakı gibi düşünen seküler bir kesim ortaya çıktı son 8 sene içinde. Bu kesimin istediği aslında laik bir Tayyip Erdoğan karakteri. Muharrem İnce işte o profil" dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hitap ettiği kesim ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.
Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında
şunları kaydetti:
"O zaman "farklı akvaryumlar" teorisinin seçmen davranışı olarak bir anlamı kalmıyor. O her iki seçmen tipi de bir anda Muharrem İnce’ye dönebiliyor. Nitekim, panorama.tr verilerinden hareket eden Ali Bayramoğlu'nun da ifade ettiği gibi Muharrem İnce seçmenlerinin 3’te 1’i AK Parti’den, 3’te 1’i CHP’den, 3’te 1’i de 18-22 yaş seçmen kitlesinden geliyor. Yani ortada sadece CHP’den kopan seçmen kitlesi yok. Çok net sistemik bir kriz var. 2018’de Erdoğan’a oy verip bugün eli Kılıçdaroğlu’na gitmeyen ve Muharrem İnce’nin merkez popülizmine yönelen bir kitleden bahsediyoruz. Ya Tayyip Erdoğan ya Kemal Kılıçdaroğlu ikili modelini reddediyorlar. Hem laik hem dindar kesimde var bunlar."