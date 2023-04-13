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https://sputniknews.com.tr/20230413/abdde-intihar-sebepli-olumler-2021de-48-binden-fazla-can-kaybina-yol-acti-1069650845.html
ABD'de intihar sebepli ölümler 2021'de 48 binden fazla can kaybına yol açtı
ABD'de intihar sebepli ölümler 2021'de 48 binden fazla can kaybına yol açtı
ABD'de yayımlanan son veriler, 2021'de intihar sebepli ölümlerin artış gösterdiğini ve 48 bin 183 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
intihar
intihar
intihar girişimi
ölüm
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi 2001-2021 yıllarında intihar sebepli ölümlere ilişkin güncel verileri yayımladı.Verilere göre, ülkede 2001'de 10,7 olan intihar sebepli yüz bin kişi başına düşen ölüm oranı 2018'de 14,2'ye ulaştı.İntihar sebepli ölüm oranları 2018-2020 yıllarında yüz binde 13,5'e gerilerken 2021'de tekrar artarak 14,1'e yükseldi.ABD'de 2021'de intihar nedeniyle 48 bin 183 can kaybı yaşandı.Kadın ölümleri, söz konusu dönemde değişkenlik gösterirken 2020-2021 yıllarında 75 yaş üstü kadınlarda intihar sebepli ölüm oranında artış kaydedildi.Erkeklerde ise intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.Hispanik olmayan siyahi ve beyaz kadınlarda 2020-2021 yıllarında intihar sebepli ölüm oranında artış yaşanırken Amerikan ve Alaska yerlilerinde hem kadın hem de erkeklerde 2021'de intihar sebepli ölüm oranı yükseldi.İntihar sebepli ölümler ABD'de genel ölüm nedeni sıralamasında 2021'de 10'uncu sıradan 11'e geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/bodrum-belediye-baskani-arasin-akrabasi-annesini-ve-kardesini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1069417342.html
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), intihar, intihar, intihar girişimi, ölüm
abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), intihar, intihar, intihar girişimi, ölüm

ABD'de intihar sebepli ölümler 2021'de 48 binden fazla can kaybına yol açtı

22:20 13.04.2023 (güncellendi: 22:24 13.04.2023)
© AA / İlaç, ağrı kesici, hap
İlaç, ağrı kesici, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA /
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ABD'de yayımlanan son veriler, 2021'de intihar sebepli ölümlerin artış gösterdiğini ve 48 bin 183 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi 2001-2021 yıllarında intihar sebepli ölümlere ilişkin güncel verileri yayımladı.
Verilere göre, ülkede 2001'de 10,7 olan intihar sebepli yüz bin kişi başına düşen ölüm oranı 2018'de 14,2'ye ulaştı.
İntihar sebepli ölüm oranları 2018-2020 yıllarında yüz binde 13,5'e gerilerken 2021'de tekrar artarak 14,1'e yükseldi.
ABD'de 2021'de intihar nedeniyle 48 bin 183 can kaybı yaşandı.
Kadın ölümleri, söz konusu dönemde değişkenlik gösterirken 2020-2021 yıllarında 75 yaş üstü kadınlarda intihar sebepli ölüm oranında artış kaydedildi.
Erkeklerde ise intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.
Hispanik olmayan siyahi ve beyaz kadınlarda 2020-2021 yıllarında intihar sebepli ölüm oranında artış yaşanırken Amerikan ve Alaska yerlilerinde hem kadın hem de erkeklerde 2021'de intihar sebepli ölüm oranı yükseldi.
İntihar sebepli ölümler ABD'de genel ölüm nedeni sıralamasında 2021'de 10'uncu sıradan 11'e geriledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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