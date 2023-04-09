https://sputniknews.com.tr/20230409/bodrum-belediye-baskani-arasin-akrabasi-annesini-ve-kardesini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1069417342.html
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Ölen kişilerin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın akrabaları olduğu öğrenildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:10+0300
2023-04-09T16:10+0300
2023-04-09T16:10+0300
türkiye
bodrum
ahmet aras
intihar
akraba
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069416971_0:4:3521:1984_1920x0_80_0_0_4d1ea14ac62fc37db390a5c4771c845e.jpg
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Annesi Sudiye A'nın Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A., iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.
türkiye
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069416971_436:0:3084:1986_1920x0_80_0_0_bed275a1655ae9d2a750d27366a30241.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bodrum, ahmet aras, intihar, akraba, silahlı saldırı
bodrum, ahmet aras, intihar, akraba, silahlı saldırı
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
Abone ol
Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Ölen kişilerin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın akrabaları olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Annesi Sudiye A'nın Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A., iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.