https://sputniknews.com.tr/20230409/bodrum-belediye-baskani-arasin-akrabasi-annesini-ve-kardesini-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1069417342.html

Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti

Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası annesini ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti

Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Ölen kişilerin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın akrabaları olduğu öğrenildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T16:10+0300

2023-04-09T16:10+0300

2023-04-09T16:10+0300

türkiye

bodrum

ahmet aras

intihar

akraba

silahlı saldırı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Annesi Sudiye A'nın Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A., iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.

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bodrum, ahmet aras, intihar, akraba, silahlı saldırı