https://sputniknews.com.tr/20230413/abd-sirketlerimiz-ukraynanin-yeniden-insasina-katilmaya-hazir-ama-garanti-istiyor-1069650652.html
ABD: Şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır ama garanti istiyor
ABD: Şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır ama garanti istiyor
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD’li şirketlerin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu ama oyun kurallarını bilmek ve yolsuzluktan zarar... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:15+0300
2023-04-13T22:15+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
yeniden inşa
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Raimondo, ABD’nin özel sektörünü Ukrayna ekonomisine çekmeye çalışacaklarını, çünkü hükümetin şu anda 411 milyar dolar olarak değerlendirilen ve giderek artan yeniden inşaat masraflarını tek başına karşılayamayacağını söyledi.ABD-Ukrayna Ortaklık Forumu’nda konuşan Raimondo, “Ancak iyi haberler de var. Her gün ‘büyük kulüpten’ tüm sektörlerden küçük firmalara kadar şirket başkanlarıyla konuşuyorum. Onlar bugün hepinize yardım etmek istiyor. Ama soruları var ve cevap almak istiyorlar, anlıyor musunuz?” ifadesini kullandı.ABD’li şirketlerin, yeniden inşaatın hangi yönlerinin öncelikli olacağını, Ukrayna hükümetinde kimlerin bu alanları belirleyeceğini, özel sermayenin bütçe fonlarıyla nasıl destekleneceğini öğrenmek istediğini anlatan Ticaret Bakanı, “Her tür yolsuzluğa maruz kalmayacaklarından nasıl emin olabilirler?” dedi.Ukrayna’nın yeniden inşasının on yıl sürebileceği tahmininde bulunan Raimondo, Ukrayna’ya desteklerinin uzun vadede süreceğinin sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/hollanda-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-300-milyon-dolar-ayirdi-1069126373.html
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abd, ukrayna, yeniden inşa
abd, ukrayna, yeniden inşa
ABD: Şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır ama garanti istiyor
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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD’li şirketlerin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu ama oyun kurallarını bilmek ve yolsuzluktan zarar görmeyeceklerinden emin olmak istediğini söyledi.
Raimondo, ABD’nin özel sektörünü Ukrayna ekonomisine çekmeye çalışacaklarını, çünkü hükümetin şu anda 411 milyar dolar olarak değerlendirilen ve giderek artan yeniden inşaat masraflarını tek başına karşılayamayacağını söyledi.
ABD-Ukrayna Ortaklık Forumu’nda konuşan Raimondo, “Ancak iyi haberler de var. Her gün ‘büyük kulüpten’ tüm sektörlerden küçük firmalara kadar şirket başkanlarıyla konuşuyorum. Onlar bugün hepinize yardım etmek istiyor. Ama soruları var ve cevap almak istiyorlar, anlıyor musunuz?” ifadesini kullandı.
ABD’li şirketlerin, yeniden inşaatın hangi yönlerinin öncelikli olacağını, Ukrayna hükümetinde kimlerin bu alanları belirleyeceğini, özel sermayenin bütçe fonlarıyla nasıl destekleneceğini öğrenmek istediğini anlatan Ticaret Bakanı, “Her tür yolsuzluğa maruz kalmayacaklarından nasıl emin olabilirler?” dedi.
Ukrayna’nın yeniden inşasının on yıl sürebileceği tahmininde bulunan Raimondo, Ukrayna’ya desteklerinin uzun vadede süreceğinin sözünü verdi.