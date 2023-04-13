https://sputniknews.com.tr/20230413/abd-sirketlerimiz-ukraynanin-yeniden-insasina-katilmaya-hazir-ama-garanti-istiyor-1069650652.html

ABD: Şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır ama garanti istiyor

ABD: Şirketlerimiz Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır ama garanti istiyor

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD’li şirketlerin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu ama oyun kurallarını bilmek ve yolsuzluktan zarar... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:15+0300

2023-04-13T22:15+0300

2023-04-13T22:15+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

yeniden inşa

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Raimondo, ABD’nin özel sektörünü Ukrayna ekonomisine çekmeye çalışacaklarını, çünkü hükümetin şu anda 411 milyar dolar olarak değerlendirilen ve giderek artan yeniden inşaat masraflarını tek başına karşılayamayacağını söyledi.ABD-Ukrayna Ortaklık Forumu’nda konuşan Raimondo, “Ancak iyi haberler de var. Her gün ‘büyük kulüpten’ tüm sektörlerden küçük firmalara kadar şirket başkanlarıyla konuşuyorum. Onlar bugün hepinize yardım etmek istiyor. Ama soruları var ve cevap almak istiyorlar, anlıyor musunuz?” ifadesini kullandı.ABD’li şirketlerin, yeniden inşaatın hangi yönlerinin öncelikli olacağını, Ukrayna hükümetinde kimlerin bu alanları belirleyeceğini, özel sermayenin bütçe fonlarıyla nasıl destekleneceğini öğrenmek istediğini anlatan Ticaret Bakanı, “Her tür yolsuzluğa maruz kalmayacaklarından nasıl emin olabilirler?” dedi.Ukrayna’nın yeniden inşasının on yıl sürebileceği tahmininde bulunan Raimondo, Ukrayna’ya desteklerinin uzun vadede süreceğinin sözünü verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230403/hollanda-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-300-milyon-dolar-ayirdi-1069126373.html

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