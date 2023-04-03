https://sputniknews.com.tr/20230403/hollanda-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-300-milyon-dolar-ayirdi-1069126373.html

Hollanda, Ukrayna'nın yeniden inşası için 300 milyon dolar ayırdı

Hollanda, Ukrayna'nın yeniden inşası için 300 milyon dolar ayırdı

Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın yeniden inşası ve NATO ile işbirliğinin genişletilmesi için Kiev yönetimine 274 milyon euro (yaklaşık 300 milyon dolar) tahsis... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:24+0300

2023-04-03T22:24+0300

2023-04-03T22:24+0300

ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

mali yardım

yeniden inşa

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Hollanda, Rusya'nın askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'nın yeniden inşası ve NATO ile işbirliğinin genişletilmesi için Kiev yönetimine 274 milyon euro (yaklaşık 300 milyon dolar) tahsis etme kararı aldığını duyurdu.Hükümetten yapılan açıklamada, "Hollanda Ukrayna'ya ek destek sunacak. Bu, 2023 yılında Ukrayna'yı desteklemek üzere ayrılan 2.5 milyar euro'luk devlet rezervinden 274 milyon euro'luk bir yardım paketi" ifadelerine yer verildi.180 milyon euro'nun yeniden inşa çalışmaları için insani yardım ve tarım sektörüne destek amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "75 milyon euro'luk katkı ile hükümet, Ukrayna ve NATO arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla geleceğe yönelik kapasite oluşturma desteğini genişletmeyi amaçlamaktadır" denildi.Öte yandan açıklamada, 'uluslararası suçların cezasız kalmasına karşı mücadele' için 14 milyon euro tahsis edileceği, buna 'Ukrayna'da işlenen suçların hesabının sorulmasına ilişkin' diyalog grubuna ve savaş suçlarına ilişkin kanıt toplayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarına desteğin de dahil olduğu kaydedildi.Kalan 5 milyon euro ise, 'Ukrayna'nın kültürel mirasının korunması ve muhafaza edilmesine' tahsis edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230328/alman-hukumeti-ukraynaya-askeri-yardimi-5-katina-cikaracak--1068858119.html

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