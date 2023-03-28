Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
EURO 2024 için Türkiye'nin sıradaki rakibi Hırvatistan
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Hangi parti kaç emekçiyi milletvekili adayı çıkaracak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:42
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/alman-hukumeti-ukraynaya-askeri-yardimi-5-katina-cikaracak--1068858119.html
Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak
Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak
Bugüne dek Ukrayna'ya silah yardımı için yaklaşık üç milyar euroluk fonu serbest bırakan Almanya'nın yarın alınması planlanan kararla bu meblağı 15 milyar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T18:24+0300
2023-03-28T18:27+0300
ukrayna krizi
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg
ABD'nin baskısı sonucu iki ay önce Kiev'e Leopard 2A6 tanklarını tedarik etme kararını açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dün 18 tankın Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamasının ardından, Berlin'in Kiev'e askeri yardım miktarını 5 katına çıkaracağı öğrenildi.Alman basınının amiral gemisi Der Spiegel, Ukrayna'ya halihazırda 3 milyar euroluk askeri yardım çıkarmış Almanya'nın bunu 15 milyar euroya yükselteceğini yazdı. Kamu yayıncısı ARD de Alman hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımda önemli artış planladığını duyurdu. ARD'nin haberinde bu cari yıl içinde Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için 2.2 milyar euro serbest bırakıldığı, Meclis Bütçe Komisyonu'nun yarınki toplantısında 'eğitim yardımı' kapsamında 12 milyar euroluk ek fonu onaylayacağı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP, bugüne dek Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için yaklaşık üç milyar euronun serbest bırakıldığını, yarın alınması planlanan kararla bu meblağın 15 milyar euroya çıkacağını kaydetti. Para, Ukrayna'ya doğrudan silah tedariki ve bu yüzden Alman silahlı kuvvetlerinin tükenen stoklarını dolduracak yeni silah alımları için kullanılacak. Ancak henüz ayrıntılar bilinmiyor. Hükümetle Meclis Bütçe Komisyonu arasındaki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Almanya'nın -Hollanda ile işbirliği içinde- Ukrayna'ya da tedarik ettiği 155mm'lik kundağı motorlu obüs PzH-2000'den Alman ordusu için yeni satın alımlar yapılacak. Dünyadaki en modern obüslerden biri olarak kabul edilen PzH 2000, dakikada 10 mermi fırlatabiliyor ve kullanılan mühimmata göre 30 ila 40 kilometre atış yapabiliyor. Almanya Maliye Bakanlığı'nın Meclis Bütçe Komisyonu'ndan fonların serbest bırakılmasını istediği yazışmada şu ifadelere yer verildi:
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_76bf8c92f5975d37d1ae714bc1ef1a4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya
almanya

Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak

18:24 28.03.2023 (güncellendi: 18:27 28.03.2023)
© AFP 2023 / Patrik StollarzAlman Leopard 2 A7 muharebe tankı
Alman Leopard 2 A7 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
Abone olTelegram
Bugüne dek Ukrayna'ya silah yardımı için yaklaşık üç milyar euroluk fonu serbest bırakan Almanya'nın yarın alınması planlanan kararla bu meblağı 15 milyar euroya çıkaracağı medyaya yansıdı.
ABD'nin baskısı sonucu iki ay önce Kiev'e Leopard 2A6 tanklarını tedarik etme kararını açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dün 18 tankın Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamasının ardından, Berlin'in Kiev'e askeri yardım miktarını 5 katına çıkaracağı öğrenildi.
Alman basınının amiral gemisi Der Spiegel, Ukrayna'ya halihazırda 3 milyar euroluk askeri yardım çıkarmış Almanya'nın bunu 15 milyar euroya yükselteceğini yazdı.
Kamu yayıncısı ARD de Alman hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımda önemli artış planladığını duyurdu. ARD'nin haberinde bu cari yıl içinde Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için 2.2 milyar euro serbest bırakıldığı, Meclis Bütçe Komisyonu'nun yarınki toplantısında 'eğitim yardımı' kapsamında 12 milyar euroluk ek fonu onaylayacağı belirtildi.
Fransız haber ajansı AFP, bugüne dek Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için yaklaşık üç milyar euronun serbest bırakıldığını, yarın alınması planlanan kararla bu meblağın 15 milyar euroya çıkacağını kaydetti.
Para, Ukrayna'ya doğrudan silah tedariki ve bu yüzden Alman silahlı kuvvetlerinin tükenen stoklarını dolduracak yeni silah alımları için kullanılacak. Ancak henüz ayrıntılar bilinmiyor.
Hükümetle Meclis Bütçe Komisyonu arasındaki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Almanya'nın -Hollanda ile işbirliği içinde- Ukrayna'ya da tedarik ettiği 155mm'lik kundağı motorlu obüs PzH-2000'den Alman ordusu için yeni satın alımlar yapılacak. Dünyadaki en modern obüslerden biri olarak kabul edilen PzH 2000, dakikada 10 mermi fırlatabiliyor ve kullanılan mühimmata göre 30 ila 40 kilometre atış yapabiliyor.
Almanya Maliye Bakanlığı'nın Meclis Bütçe Komisyonu'ndan fonların serbest bırakılmasını istediği yazışmada şu ifadelere yer verildi:
"Objektif olarak bakıldığında ek masraflar kaçınılmaz. Ukrayna'ya sürekli destek olunmazsa, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı verdiği savunma savaşını kaybedeceğine dair ciddi bir risk var ki, bunun, Avrupa'nın barış düzeni için öngörülemeyen sonuçları olur."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала