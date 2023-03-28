https://sputniknews.com.tr/20230328/alman-hukumeti-ukraynaya-askeri-yardimi-5-katina-cikaracak--1068858119.html

Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak

Alman hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardımı 5 katına çıkaracak

Bugüne dek Ukrayna'ya silah yardımı için yaklaşık üç milyar euroluk fonu serbest bırakan Almanya'nın yarın alınması planlanan kararla bu meblağı 15 milyar... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T18:24+0300

2023-03-28T18:24+0300

2023-03-28T18:27+0300

ukrayna krizi

almanya

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ABD'nin baskısı sonucu iki ay önce Kiev'e Leopard 2A6 tanklarını tedarik etme kararını açıklayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dün 18 tankın Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamasının ardından, Berlin'in Kiev'e askeri yardım miktarını 5 katına çıkaracağı öğrenildi.Alman basınının amiral gemisi Der Spiegel, Ukrayna'ya halihazırda 3 milyar euroluk askeri yardım çıkarmış Almanya'nın bunu 15 milyar euroya yükselteceğini yazdı. Kamu yayıncısı ARD de Alman hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımda önemli artış planladığını duyurdu. ARD'nin haberinde bu cari yıl içinde Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için 2.2 milyar euro serbest bırakıldığı, Meclis Bütçe Komisyonu'nun yarınki toplantısında 'eğitim yardımı' kapsamında 12 milyar euroluk ek fonu onaylayacağı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP, bugüne dek Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı için yaklaşık üç milyar euronun serbest bırakıldığını, yarın alınması planlanan kararla bu meblağın 15 milyar euroya çıkacağını kaydetti. Para, Ukrayna'ya doğrudan silah tedariki ve bu yüzden Alman silahlı kuvvetlerinin tükenen stoklarını dolduracak yeni silah alımları için kullanılacak. Ancak henüz ayrıntılar bilinmiyor. Hükümetle Meclis Bütçe Komisyonu arasındaki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla Almanya'nın -Hollanda ile işbirliği içinde- Ukrayna'ya da tedarik ettiği 155mm'lik kundağı motorlu obüs PzH-2000'den Alman ordusu için yeni satın alımlar yapılacak. Dünyadaki en modern obüslerden biri olarak kabul edilen PzH 2000, dakikada 10 mermi fırlatabiliyor ve kullanılan mühimmata göre 30 ila 40 kilometre atış yapabiliyor. Almanya Maliye Bakanlığı'nın Meclis Bütçe Komisyonu'ndan fonların serbest bırakılmasını istediği yazışmada şu ifadelere yer verildi:

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