https://sputniknews.com.tr/20230412/yurt-disinda-yasayan-secmenler-6-defa-oy-kullanacak-1069575080.html

Yurt dışında yaşayan seçmenler 6. defa oy kullanacak

Yurt dışında yaşayan seçmenler 6. defa oy kullanacak

Yurt dışında bulunan Türkler son 10 yılda gerçekleşen seçimlere yoğun ilgili gösterdi. 2018 seçimlerinde yurt dışı seçmenlere katılımı yüzde 50 olarak... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T15:16+0300

2023-04-12T15:16+0300

2023-04-12T15:16+0300

2023 türkiye seçimleri

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avusturalya

ak parti

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için yurt dışında 3 milyon 287 bin seçmenin oy kullanabileceği açıklandı. Yurt dışında ise yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere ülkelerin her biri için belirlenen tarih ve noktalarda oy kullanabilecek.İlk olarak 2014’te oy kullandılarTürkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Ağustos 2014’te yapılan cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına giden yurt dışı seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşları, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri, 1 Kasım 2015 Milletvekili Erken Genel Seçimleri ve son olarak da geçen yıl 16 Nisan’da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumunda oy kullandı. 24 Haziran seçimleri, yurt dışında yaşayan Türkler için 5. deneyim oldu.En çok katılım Almanya'dan24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışında toplam kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 44 bin 837 kişi olarak gerçekleşirken, toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 525 bin 279 kişi oldu. 2018 yılında Türklerin yoğunluklu orak yaşadığı Almanya'da 659 bin 132 seçmen oy kullandı. Fransa’da 161 bin 225, Avustralya’da 15 bin 200 seçmen oy kullandı. Rusya Federasyonu’nda ise 3 bin 121 Türk sandık başına gitti. 14 Mayıs’ta Almanya’da 1.5 milyona yakın seçmenin kaydı bulunuyor.Yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak?Yurt dışında oy vermek için belirlenen tarihte önceden belirlenen başkonsolosluk yerleşkelerinde kurulacak sandıklarda oylar kullanılacak. Fiziki şartların uygun olmaması durumunda ise oy verme merkezleri devreye girecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip. Bunun için yurt dışı seçmen kütüğüne kaydının olması yeterli olacak. Almanya’da oy verme işleminin 13 başkonsolosluk bölgesinde yapılması bekleniyor. Avustralya'da yaşayan vatandaşlar, saat farkı nedeniyle sandığa ilk oyu atacak seçmenler olacak.Oylar nasıl sayılacak?Yurt dışındaki oy verme sürecinde seçime katılan partilerin temsilcilerinin olduğu komisyon görev başında olacak. Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sadece oy verme işlemi yapılacak. Oy pusulaları ağzı mühürlü çuvallarla sayım için daha sonra Türkiye'ye gönderilecek.Yurt dışı seçmenin etkisiYurt dışından gelen oylar illerin oy yüzdelerine göre pay ediliyor. Bu pay sonucunda partilerin son aldıkları oylar netleşmiş oluyor. Bu oyların illere eklenmesi sonucunda küçük şehirlerde seçim sonuçları değişebiliyor.Son seçimde kim ne kadar oy aldı?24 Haziran 2018 seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230411/yurt-disi-sandik-kurullarinda-hdpnin-yerine-mhp-olacak-1069490958.html

almanya

fransa

avusturya

avusturalya

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