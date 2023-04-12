https://sputniknews.com.tr/20230412/yemendeki-insanlik-drami-son-buluyor-suudileri-husiler-ile-masaya-oturtan-gelismeler-neler-oldu-1069569175.html

Yemen’deki insanlık dramı son buluyor: Suudileri Husiler ile masaya oturtan gelişmeler neler oldu?

Yemen’deki insanlık dramı son buluyor: Suudileri Husiler ile masaya oturtan gelişmeler neler oldu?

Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki barış rüzgarı, Yemen’de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş ve 9 ülkeden oluşan koalisyonun saldırıların sonlanması için de umut... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:14+0300

2023-04-12T13:14+0300

2023-04-12T13:14+0300

dünya

yemen

suudi

husiler

rusya

çin

husi yönetimi

şii

ortadoğu

savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069568942_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aade9d9e976e921f417d452bae55c17c.jpg

ABD ve Batı’nın hegemonyasından çıkan Körfez ve Ortadoğu ülkeleri artık barışı sağlamak için adımlar atıyor. Çin aracılığında Suudi Arabistan ve İran’ın barışmasıyla dokuz yıldır savaş halindeki Yemen’de barış için görüşmeler başladı. Suudi Arabistan ve Yemen’deki Husiler iki yıllık geçiş süreci ve çeşitli hakların verilmesi üzerine ilk görüşmesini 9 Nisan’da Yemen’in başkenti Sana’da yaptı.İran'la bağlantılandırılan Şii Husilerin 2014’te başkent Sana'da kontrolü sağlaması üzerine Mart 2015'ten beri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki 9 ülkeden oluşan koalisyon havadan askeri müdahaleye başlamıştı. Ülke bu iç savaş ve müdahaleyle Husiler, Suudi destekli hükümet güçleri ve BAE destekli güçler arasında bölündü. Yemen ambargolara maruz bırakıldı ve bu yüzden ölümler ve altyapının mahvolmasının yanı sıra açlık ve salgın hastalıklar ortaya çıktı.BM'ye göre Suudi liderliğindeki savaş, Arap dünyasının en yoksul ülkesinde yaklaşık yüzde 60'ı gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanan yaklaşık 400 bin ölüme neden oldu.‘İşler artık sadece Amerika'nın ya da Batı'nın istediği gibi olmuyor’Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, bölgede değişen süreci şöyle anlattı:‘Suudiler 2015'ten itibaren Husilere karşı savaş ve çatışma tercihini kullandı’Doç. Dr. Yetim, “Sada şehrinde doğan Husiler 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdiler. Sana'nın ele geçirilmesinin ardından Suudiler 2015'ten itibaren Husilere karşı savaş ve çatışma tercihini kullandı. O dönemde ABD'de Trump iktidardaydı, Suudi Arabistan ve BAE ittifakını destekliyordu. İran'a karşı da dışlama, izole etme ve bu süreçten tamamıyla etkisiz hale getirme gibi politikalar vardı. Fakat bu olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri 2018'den itibaren Yemen'den çekilmeye ve sonrasında İran'la diyalog görüşmelerine başladı. İnsan hakları ihlallerine ve Yemen'de insani drama sebep olan ve Batı'dan eleştirilen Suudiler de yavaş yavaş İran'la görüşme ve normalleşme sürecine girdi” diye de ekledi.Normalleşmenin aktörleri kimler oldu?“Gelinen süreçte Çin merkezli ilerletilen normalleşme süreçleriyle bu defa gerçekten tarihi bir yani sürece şahit oluyoruz. Suudi Arabistan yetkilileri Sana'ya yani işgalci olarak gördükleri, darbeci olarak gördükleri ve Kararlılık Operasyonu sürdürdükleri Husilerin bulunduğu merkezi bir delegasyon gönderdiler” diye devam eden Yetim, şunları da ekledi:Yemen’in geleceğinde ne var?Doç. Dr. Mustafa Yetim, Yemen’in geleceğine dair ise şunları söyledi:Rusya ve Çin etkisi nasıl değerlendirmelidir?ORSAM uzmanı Yetim, alternatif aktörler olarak anlattığı Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini de şöyle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20230410/yemende-suudi-husi-gorusmesi-riyadin-8-yildir-vurdugu-husilerin-talepleri-prensipte-kabul-edildi-1069458419.html

yemen

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

yemen, suudi, husiler, rusya, çin, husi yönetimi, şii, ortadoğu, savaş