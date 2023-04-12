https://sputniknews.com.tr/20230412/ukraynadan-abdye-f-15-ve-f-16-savas-ucagi-talebi-1069599886.html
Ukrayna'dan ABD'ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi
Ukrayna'dan ABD'ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Ukrayna’ya F-15 ve F-16 savaş uçağı verilmesi talebinde bulundu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T23:07+0300
2023-04-12T23:07+0300
2023-04-12T23:07+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
f-15
f-16
denis şmıgal
lloyd austin
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Şmıgal, Washington’daki resmi temasları çerçevesinde Savunma Bakanlığında (Pentagon) Austin ile görüştü.Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon’da resmi törenle karşıladı ve iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, "Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemlidir. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 veya F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html
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abd, ukrayna, f-15, f-16, denis şmıgal, lloyd austin
abd, ukrayna, f-15, f-16, denis şmıgal, lloyd austin
Ukrayna'dan ABD'ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Ukrayna’ya F-15 ve F-16 savaş uçağı verilmesi talebinde bulundu.
Şmıgal, Washington’daki resmi temasları çerçevesinde Savunma Bakanlığında (Pentagon) Austin ile görüştü.
Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon’da resmi törenle karşıladı ve iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.
Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, "Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemlidir. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 veya F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir" diye konuştu.