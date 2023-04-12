https://sputniknews.com.tr/20230412/ukraynadan-abdye-f-15-ve-f-16-savas-ucagi-talebi-1069599886.html

Ukrayna'dan ABD'ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi

Ukrayna'dan ABD'ye F-15 ve F-16 savaş uçağı talebi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde Ukrayna’ya F-15 ve F-16 savaş uçağı verilmesi talebinde bulundu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T23:07+0300

2023-04-12T23:07+0300

2023-04-12T23:07+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

f-15

f-16

denis şmıgal

lloyd austin

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Şmıgal, Washington’daki resmi temasları çerçevesinde Savunma Bakanlığında (Pentagon) Austin ile görüştü.Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon’da resmi törenle karşıladı ve iki bakan görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, "Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemlidir. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 veya F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html

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