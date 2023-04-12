https://sputniknews.com.tr/20230412/trabzonspor-besiktas-macinin-biletleri-satista-1069570545.html
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T13:40+0300
2023-04-12T13:40+0300
2023-04-12T13:40+0300
trabzonspor
spor
beşiktaş
maç
bilet satışı
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.
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trabzonspor, beşiktaş, maç, bilet satışı
trabzonspor, beşiktaş, maç, bilet satışı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.
Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.
Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.