https://sputniknews.com.tr/20230412/trabzonspor-besiktas-macinin-biletleri-satista-1069570545.html

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:40+0300

2023-04-12T13:40+0300

2023-04-12T13:40+0300

trabzonspor

spor

beşiktaş

maç

bilet satışı

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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.

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trabzonspor, beşiktaş, maç, bilet satışı