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Dört büyükler borç batağında: Toplam borçları 22 milyar lirayı aştı
Dört büyükler borç batağında: Toplam borçları 22 milyar lirayı aştı
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:48+0300
2023-04-11T12:59+0300
spor
borç
beşiktaş
fenerbahçe
trabzonspor
galatasaray
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Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22.02 milyar liraya (1.1 milyar euro) ulaştı.Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira.Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçen sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6.18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5.99 milyar lira.Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3.2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.Dört kulübün tüm varlıkları, toplam borcun 3’te 1’ine yetiyorBeşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor.Kulüplerin 22.02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7.31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi 14.71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14.71 milyar liralık (736 milyon euro) açık veriyor.Kulüpler kalan 3 ayda da büyük açmazdaDört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (mart, nisan, mayıs) toplamda 10.46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3.53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon euro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.
https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaray-baskani-ozbek-kulubumuz-zarar-etmeyi-surdurmektedir-ama-tunelin-ucunda-isigi-goruyoruz-1068297720.html
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borç, beşiktaş, fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray
borç, beşiktaş, fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray

Dört büyükler borç batağında: Toplam borçları 22 milyar lirayı aştı

12:48 11.04.2023 (güncellendi: 12:59 11.04.2023)
© AAFenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor.
Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22.02 milyar liraya (1.1 milyar euro) ulaştı.
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira.
Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçen sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6.18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.
Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5.99 milyar lira.
Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3.2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört kulübün tüm varlıkları, toplam borcun 3’te 1’ine yetiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor.
Kulüplerin 22.02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7.31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi 14.71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14.71 milyar liralık (736 milyon euro) açık veriyor.

Kulüpler kalan 3 ayda da büyük açmazda

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (mart, nisan, mayıs) toplamda 10.46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3.53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon euro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
SPOR
Galatasaray Başkanı Özbek: Kulübümüz zarar etmeyi sürdürmektedir ama tünelin ucunda ışığı görüyoruz
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