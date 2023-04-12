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Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi
Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
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okul, sağanak, tatil, şırnak, silopi
okul, sağanak, tatil, şırnak, silopi

Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi

12:23 12.04.2023 (güncellendi: 12:26 12.04.2023)
© AA / Cihan DemirciKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA / Cihan Demirci
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
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