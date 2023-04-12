https://sputniknews.com.tr/20230412/sirnak-silopide-egitime-ara-verildi-1069565864.html
Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi
Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:23+0300
2023-04-12T12:23+0300
2023-04-12T12:26+0300
türkiye
okul
sağanak
tatil
şırnak
silopi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230411/elazigda-saganak-is-yerlerini-su-basti-yollar-zarar-gordu-1069502945.html
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okul, sağanak, tatil, şırnak, silopi
okul, sağanak, tatil, şırnak, silopi
Şırnak Silopi'de eğitime ara verildi
12:23 12.04.2023 (güncellendi: 12:26 12.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle tüm okul kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.