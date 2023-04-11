https://sputniknews.com.tr/20230411/elazigda-saganak-is-yerlerini-su-basti-yollar-zarar-gordu-1069502945.html
Elazığ’da sağanak: İş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü
Elazığ’da sağanak: İş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü
Elazığ’da dün etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası Maden ilçesinde bulunan bazı is yerlerini su basarken yollar ve sokaklar da zarar gördü. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:01+0300
2023-04-11T12:01+0300
2023-04-11T12:01+0300
yaşam
elazığ
sel
sağanak
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ’da sağanak yağmur etkili oldu.Dün akşam itibariyle şiddetini arttıran yağışta, Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan bazı iş yerlerini su basarken yollar ve ara sokaklarda zarar gördü. İş yeri sahipleri, kendi çabalarıyla yağmur suyunu dışarı atmaya çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/meteoroloji-ulke-capinda-5-gun-boyunca-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1069444701.html
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elazığ, sel, sağanak
Elazığ’da sağanak: İş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü
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Elazığ’da dün etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası Maden ilçesinde bulunan bazı is yerlerini su basarken yollar ve sokaklar da zarar gördü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ’da sağanak yağmur etkili oldu.
Dün akşam itibariyle şiddetini arttıran yağışta, Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan bazı iş yerlerini su basarken yollar ve ara sokaklarda zarar gördü.
İş yeri sahipleri, kendi çabalarıyla yağmur suyunu dışarı atmaya çalıştı.