https://sputniknews.com.tr/20230412/secmen-kaydi-dogrulama-maili-ile-sahtekarlik-1069564208.html
'Seçmen kaydı doğrulama' maili ile sahtekarlık
'Seçmen kaydı doğrulama' maili ile sahtekarlık
YSK'nın seçmen kaydı sorgulama işlemine ilişkin e-posta gönderdiği iddia edildi. Birçok kişiye gönderilen e-posta ile 'seçmen kaydı doğrulanacağı' öne sürüldü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:08+0300
2023-04-12T12:08+0300
2023-04-12T12:28+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
seçmen
siber suçlar
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
dolandırıcılık
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Seçimlerin yaklaşması ile beraber siber suçlar da artış gösterdi. 'Oltalama e-postası' denilen yolla, seçmenler dolandırılmak istendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen kaydı doğrulama hizmetini e-posta üzerinden gönderdiği öne sürüldü ve birçok kişiye 'seçmen kaydı doğrulama' başlığı ile mail atıldı.İddiaya göre kişiye özel gelen e-postadaki bağlantıya tıklandığında, seçmen kaydı doğrulanıyordu.Ancak e-postaların gönderildiği adresin YSK'nın resmi internet sitesi ile ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.Sadece YSK ve E-devlet üzerindenSeçmen kaydı sorgulama işlemi, YSK’nın internet sayfasından ve E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.
https://sputniknews.com.tr/20230407/istanbulda-dev-siber-dolandiricilik-operasyonu-153-kisi-gozaltina-alindi-1069313978.html
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türkiye, seçim, seçmen, siber suçlar, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), dolandırıcılık
türkiye, seçim, seçmen, siber suçlar, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), dolandırıcılık
'Seçmen kaydı doğrulama' maili ile sahtekarlık
12:08 12.04.2023 (güncellendi: 12:28 12.04.2023) Abone ol
YSK'nın seçmen kaydı sorgulama işlemine ilişkin e-posta gönderdiği iddia edildi. Birçok kişiye gönderilen e-posta ile 'seçmen kaydı doğrulanacağı' öne sürüldü.
Seçimlerin yaklaşması ile beraber siber suçlar da artış gösterdi. 'Oltalama e-postası' denilen yolla, seçmenler dolandırılmak istendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen kaydı doğrulama hizmetini e-posta üzerinden gönderdiği öne sürüldü ve birçok kişiye 'seçmen kaydı doğrulama' başlığı ile mail atıldı.
İddiaya göre kişiye özel gelen e-postadaki bağlantıya tıklandığında, seçmen kaydı doğrulanıyordu.
Ancak e-postaların gönderildiği adresin YSK'nın resmi internet sitesi ile ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.
Sadece YSK ve E-devlet üzerinden
Seçmen kaydı sorgulama işlemi, YSK’nın internet sayfasından
ve E-devlet
üzerinden gerçekleştirilebilir.