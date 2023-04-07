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İstanbul'da dev siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da dev siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T07:27+0300
2023-04-07T07:27+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik teknik ve fiziki takipler sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 ilçede bulunan 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi.Operasyonun bir ayağında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu. Operasyon sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Toplam 10 milyar lira dolandırdılarİstanbul Merkezli düzenlenen dev operasyonda Forex piyasası dolandırıcılığına darbe vuruldu.Yapılan tespitlere göre, operasyon kapsamında bilişim suçlarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucu, Forex piyasası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 153 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin sorguları ise devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/turk-hacker-grubundan-isvece-siber-saldiri-kuran-yakarsaniz-biz-de-serverlarinizi-yakariz-1066451134.html
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siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, istanbul siber suçlarla mücadele şubesi, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, istanbul, operasyon
siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, istanbul siber suçlarla mücadele şubesi, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, istanbul, operasyon

İstanbul'da dev siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltına alındı

07:27 07.04.2023
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞANİstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞAN
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İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik teknik ve fiziki takipler sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 ilçede bulunan 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi.
Operasyonun bir ayağında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu. Operasyon sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Toplam 10 milyar lira dolandırdılar

İstanbul Merkezli düzenlenen dev operasyonda Forex piyasası dolandırıcılığına darbe vuruldu.
Yapılan tespitlere göre, operasyon kapsamında bilişim suçlarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucu, Forex piyasası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 153 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin sorguları ise devam ediyor.
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