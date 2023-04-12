https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyanin-isvec-buyukelciliginden-kuzey-akim-patlamalari-ile-ilgili-acik-sorusturma-talebi-1069598901.html
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği’nden Kuzey Akım patlamaları ile ilgili açık soruşturma talebi
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği’nden Kuzey Akım patlamaları ile ilgili açık soruşturma talebi
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin şeffaf uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:51+0300
2023-04-12T22:51+0300
2023-04-12T22:51+0300
ukrayna krizi
rusya
isveç
kuzey akım-1
kuzey akım-2
soruşturma
doğalgaz boru hattı
saldırı
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Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin, Rus temsilcilerinin de katılımıyla şeffaf uluslararası soruşturma yapılması talep edildi.Rus diplomatlar, doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların üzerinden altı aydan fazla zaman geçtiğini ve İsveç tarafının hala soruşturmanın vardığı herhangi bir sonucu kamuoyu ile paylaşmadığını vurguladı.Açıklamada ayrıca İsveçli savcı Mats Ljungqvist’in geçen hafta Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının patlamasının arkasında kimin olduğunun netleşmediğini ve sorumluları bulmanın kolay olmayacağını söylediği hatırlatıldı.İsveçli müfettişlerin çalışmalarının soru işaretleri yarattığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının da dahil olacağı uluslararası bir soruşturma yapılması talep edildi: “Sabotajlar ile ilgili Rus temsilcilerin zorunlu katılımıyla şeffaf ve kapsamlı bir uluslararası soruşturma talep ediyoruz. Sayın İsveç Savcısı, eşi benzeri görülmemiş bu suçun izlerinin herhangi diri tarafından örtbas edilmesi kabul edilemez.”
https://sputniknews.com.tr/20230407/nyt-alman-sorusturmacilar-kuzey-akim-sabotajindan-sonra-andromeda-yatinda-patlayici-izleri-buldu-1069346998.html
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rusya, isveç, kuzey akım-1, kuzey akım-2, soruşturma, doğalgaz boru hattı, saldırı
rusya, isveç, kuzey akım-1, kuzey akım-2, soruşturma, doğalgaz boru hattı, saldırı
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği’nden Kuzey Akım patlamaları ile ilgili açık soruşturma talebi
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Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin şeffaf uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti.
Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin, Rus temsilcilerinin de katılımıyla şeffaf uluslararası soruşturma yapılması talep edildi.
Rus diplomatlar, doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların üzerinden altı aydan fazla zaman geçtiğini ve İsveç tarafının hala soruşturmanın vardığı herhangi bir sonucu kamuoyu ile paylaşmadığını vurguladı.
Açıklamada ayrıca İsveçli savcı Mats Ljungqvist’in geçen hafta Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının patlamasının arkasında kimin olduğunun netleşmediğini ve sorumluları bulmanın kolay olmayacağını söylediği hatırlatıldı.
İsveçli müfettişlerin çalışmalarının soru işaretleri yarattığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının da dahil olacağı uluslararası bir soruşturma yapılması talep edildi: “Sabotajlar ile ilgili Rus temsilcilerin zorunlu katılımıyla şeffaf ve kapsamlı bir uluslararası soruşturma talep ediyoruz. Sayın İsveç Savcısı, eşi benzeri görülmemiş bu suçun izlerinin herhangi diri tarafından örtbas edilmesi kabul edilemez.”