https://sputniknews.com.tr/20230407/nyt-alman-sorusturmacilar-kuzey-akim-sabotajindan-sonra-andromeda-yatinda-patlayici-izleri-buldu-1069346998.html

NYT: Alman soruşturmacılar, Kuzey Akım sabotajından sonra 'Andromeda' yatında patlayıcı izleri buldu

NYT: Alman soruşturmacılar, Kuzey Akım sabotajından sonra 'Andromeda' yatında patlayıcı izleri buldu

Alman soruşturma yetkililerinin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajların ardından 'Andromeda' adlı bir yatta patlayıcı madde izleri ve Bulgar... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T16:48+0300

2023-04-07T16:48+0300

2023-04-07T17:21+0300

dünya

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the new york times (nyt)

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boru hattı

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yetkili

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New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını yazdı.Yetkililer, yat mürettebatının ikisinde sahte Bulgar pasaportu ele geçirildiğini anlattı.NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktardı.Bu arada İngiliz The Times gazetesine konuşan Rostock Limanı'ndan bir çalışan, mürettebatla Almanca, ardından İngilizce konuşmaya çalıştığını ancak mürettebattan bir kişinin hiçbir şey söylemeden ödemeyi yaparak gittiğini söyledi.NYT, "Altı mürettebat üyesinin deneyimli dalgıçlar yardımıyla bile boru hatlarına patlayıcı yerleştirdiği versiyon, borular yaklaşık 80 m derinlikte olduğu ve bomba Richter ölçeği 2.5 şiddetinde bir patlamaya neden olduğu için yerel halk ve uzmanlar arasında şüphe uyandırıyor" ifadelerini kullandı.'James Bond teorisi'"Bu kadar derinlerdeki deniz basıncında bir patlamanın nasıl meydana geleceğini bilen biri olarak çok özel bilginin gerekli olduğunu düşünüyorum" diyen donanma subayı ve analist Johannes Rieber, bu versiyonu 'James Bond teorisi' olarak niteledi.Rieber, patlayıcıların boru hatlarına yerleştirilebilmesi için insansız su altı aracına veya mini su altı teknesine, derinlere inmek için donanma gemilerine veya profesyonel gemilere ihtiyaç olduğunu söyledi.Kuzey Akım 2'yi döşeyen grupta yer alan bir profesyonel dalgıç ile bir boru hattı uzmanı, Rieber'in görüşlerini tatmin edici bulmadı.Böyle bir patlamanın boru dikişinin yakınına yerleştirilmiş küçük bir patlayıcı plakasıyla gerçekleştirilebileceğini belirten uzmanlar, "Bu, sızdıran bir benzin pompasının yanında kibrit yakmak gibidir, tek ihtiyacınız olan yakıttır" görüşünü dile getirdi.

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nyt, the new york times (nyt), kuzey akım, boru hattı, sabotaj, patlama, avrupa, alman, yetkili