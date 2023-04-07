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https://sputniknews.com.tr/20230407/nyt-alman-sorusturmacilar-kuzey-akim-sabotajindan-sonra-andromeda-yatinda-patlayici-izleri-buldu-1069346998.html
NYT: Alman soruşturmacılar, Kuzey Akım sabotajından sonra 'Andromeda' yatında patlayıcı izleri buldu
NYT: Alman soruşturmacılar, Kuzey Akım sabotajından sonra 'Andromeda' yatında patlayıcı izleri buldu
Alman soruşturma yetkililerinin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajların ardından 'Andromeda' adlı bir yatta patlayıcı madde izleri ve Bulgar... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T16:48+0300
2023-04-07T17:21+0300
dünya
nyt
the new york times (nyt)
kuzey akım
boru hattı
sabotaj
patlama
avrupa
alman
yetkili
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New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını yazdı.Yetkililer, yat mürettebatının ikisinde sahte Bulgar pasaportu ele geçirildiğini anlattı.NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktardı.Bu arada İngiliz The Times gazetesine konuşan Rostock Limanı'ndan bir çalışan, mürettebatla Almanca, ardından İngilizce konuşmaya çalıştığını ancak mürettebattan bir kişinin hiçbir şey söylemeden ödemeyi yaparak gittiğini söyledi.NYT, "Altı mürettebat üyesinin deneyimli dalgıçlar yardımıyla bile boru hatlarına patlayıcı yerleştirdiği versiyon, borular yaklaşık 80 m derinlikte olduğu ve bomba Richter ölçeği 2.5 şiddetinde bir patlamaya neden olduğu için yerel halk ve uzmanlar arasında şüphe uyandırıyor" ifadelerini kullandı.'James Bond teorisi'"Bu kadar derinlerdeki deniz basıncında bir patlamanın nasıl meydana geleceğini bilen biri olarak çok özel bilginin gerekli olduğunu düşünüyorum" diyen donanma subayı ve analist Johannes Rieber, bu versiyonu 'James Bond teorisi' olarak niteledi.Rieber, patlayıcıların boru hatlarına yerleştirilebilmesi için insansız su altı aracına veya mini su altı teknesine, derinlere inmek için donanma gemilerine veya profesyonel gemilere ihtiyaç olduğunu söyledi.Kuzey Akım 2'yi döşeyen grupta yer alan bir profesyonel dalgıç ile bir boru hattı uzmanı, Rieber'in görüşlerini tatmin edici bulmadı.Böyle bir patlamanın boru dikişinin yakınına yerleştirilmiş küçük bir patlayıcı plakasıyla gerçekleştirilebileceğini belirten uzmanlar, "Bu, sızdıran bir benzin pompasının yanında kibrit yakmak gibidir, tek ihtiyacınız olan yakıttır" görüşünü dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/alman-sirketler-patlamada-hasar-goren-kuzey-akimin-sigortasini-yeniden-baslatti-1069182870.html
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nyt, the new york times (nyt), kuzey akım, boru hattı, sabotaj, patlama, avrupa, alman, yetkili
nyt, the new york times (nyt), kuzey akım, boru hattı, sabotaj, patlama, avrupa, alman, yetkili

NYT: Alman soruşturmacılar, Kuzey Akım sabotajından sonra 'Andromeda' yatında patlayıcı izleri buldu

16:48 07.04.2023 (güncellendi: 17:21 07.04.2023)
© Sputnik / Elif SudagezerKuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette.
Kuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Alman soruşturma yetkililerinin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajların ardından 'Andromeda' adlı bir yatta patlayıcı madde izleri ve Bulgar pasaportları tespit ettiği belirtildi.
New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını yazdı.

Yetkililer, yat mürettebatının ikisinde sahte Bulgar pasaportu ele geçirildiğini anlattı.

NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktardı.

Bu arada İngiliz The Times gazetesine konuşan Rostock Limanı'ndan bir çalışan, mürettebatla Almanca, ardından İngilizce konuşmaya çalıştığını ancak mürettebattan bir kişinin hiçbir şey söylemeden ödemeyi yaparak gittiğini söyledi.

NYT, "Altı mürettebat üyesinin deneyimli dalgıçlar yardımıyla bile boru hatlarına patlayıcı yerleştirdiği versiyon, borular yaklaşık 80 m derinlikte olduğu ve bomba Richter ölçeği 2.5 şiddetinde bir patlamaya neden olduğu için yerel halk ve uzmanlar arasında şüphe uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

'James Bond teorisi'

"Bu kadar derinlerdeki deniz basıncında bir patlamanın nasıl meydana geleceğini bilen biri olarak çok özel bilginin gerekli olduğunu düşünüyorum" diyen donanma subayı ve analist Johannes Rieber, bu versiyonu 'James Bond teorisi' olarak niteledi.

Rieber, patlayıcıların boru hatlarına yerleştirilebilmesi için insansız su altı aracına veya mini su altı teknesine, derinlere inmek için donanma gemilerine veya profesyonel gemilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kuzey Akım 2'yi döşeyen grupta yer alan bir profesyonel dalgıç ile bir boru hattı uzmanı, Rieber'in görüşlerini tatmin edici bulmadı.

Böyle bir patlamanın boru dikişinin yakınına yerleştirilmiş küçük bir patlayıcı plakasıyla gerçekleştirilebileceğini belirten uzmanlar, "Bu, sızdıran bir benzin pompasının yanında kibrit yakmak gibidir, tek ihtiyacınız olan yakıttır" görüşünü dile getirdi.
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