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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/alman-sirketler-patlamada-hasar-goren-kuzey-akimin-sigortasini-yeniden-baslatti-1069182870.html
'Alman şirketler, patlamada hasar gören Kuzey Akım'ın sigortasını yeniden başlattı'
'Alman şirketler, patlamada hasar gören Kuzey Akım'ın sigortasını yeniden başlattı'
Alman sigorta şirketleri Allianz ve Münih Re'nin geçen yılın eylül ayında meydana gelen patlama sonucu hasar oluşan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için sigorta... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:01+0300
2023-04-04T22:01+0300
ukrayna krizi
almanya
kuzey akım
doğalgaz boru hattı
sigorta
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Reuters’e konuşan kaynaklar, patlama sonuçları giderildikten sonra bu boru hattından doğalgaz sevkiyatına kaldığı yerden başlanabileceği tahmininde bulundu.Sigorta sözleşmelerinin yeniden başlatılmasının, Almanya’nın resmi duruşuyla çeliştiği ifade edilen haberde, bu ülkenin Rus enerji kaynaklarının sevkiyatından tamamen vazgeçme niyetinde olduğunu açıkladığı anımsatıldı. Lakin Alman makamların, doğalgaz boru hattının sigorta kapsamının uzatılmasına itiraz etmediği aktarıldı.Bir kaynağıa göre sigorta poliçesi sadece patlamanın neden olduğu zararı değil, aynı zamanda tedarikin kesintiye uğramasıyla ilgili maliyetleri de kapsıyor. Alman yatırımcıların bir kısmının, Rusya’yla ilişkilerde olası bir iyileşme olması durumunda, boru hattını işler durumda olmasını istediği kaydedildi.Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor.Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/washinton-post-bati-kuzey-akima-saldiriyi-duzenleyenleri-aramakta-pek-hevesli-degil-1069126732.html
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almanya, kuzey akım, doğalgaz boru hattı, sigorta
almanya, kuzey akım, doğalgaz boru hattı, sigorta

'Alman şirketler, patlamada hasar gören Kuzey Akım'ın sigortasını yeniden başlattı'

22:01 04.04.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Alman sigorta şirketleri Allianz ve Münih Re'nin geçen yılın eylül ayında meydana gelen patlama sonucu hasar oluşan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için sigorta sözleşmelerini yeniden başlattığı açıklandı.
Reuters’e konuşan kaynaklar, patlama sonuçları giderildikten sonra bu boru hattından doğalgaz sevkiyatına kaldığı yerden başlanabileceği tahmininde bulundu.
Sigorta sözleşmelerinin yeniden başlatılmasının, Almanya’nın resmi duruşuyla çeliştiği ifade edilen haberde, bu ülkenin Rus enerji kaynaklarının sevkiyatından tamamen vazgeçme niyetinde olduğunu açıkladığı anımsatıldı. Lakin Alman makamların, doğalgaz boru hattının sigorta kapsamının uzatılmasına itiraz etmediği aktarıldı.
Bir kaynağıa göre sigorta poliçesi sadece patlamanın neden olduğu zararı değil, aynı zamanda tedarikin kesintiye uğramasıyla ilgili maliyetleri de kapsıyor. Alman yatırımcıların bir kısmının, Rusya’yla ilişkilerde olası bir iyileşme olması durumunda, boru hattını işler durumda olmasını istediği kaydedildi.
Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor.
Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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