https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyada-federasyon-konseyi-elektronik-askerlik-tebligatlari-ile-ilgili-yasayi-onayladi-1069596275.html

Rusya’da Federasyon Konseyi elektronik askerlik tebligatları ile ilgili yasayı onayladı

Rusya’da Federasyon Konseyi elektronik askerlik tebligatları ile ilgili yasayı onayladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, askerlik kayıtlarının sayısal ortama tek bir kütüğe aktarılmasına ilişkin yasayı onayladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:06+0300

2023-04-12T22:06+0300

2023-04-12T22:06+0300

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federasyon konseyi

askerlik

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Askerlik kayıtlarının sayısal ortama tek bir kütüğe aktarılmasına ilişkin yasa, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildikten sonra bugün de Federasyon Konseyi tarafından onaylandı.Yasayı 163 senatör desteklerken bir kişi ise ‘hayır’ oyu kullandı.Bundan böyle yasanın yürürlüğe girmesi için Rusya Devlet Başkanı’nın değişiklikleri imzalaması gerekiyor.Yasa yürürlüğe girdikten sonra elektronik ortamda hazırlanacak olan zorunlu askerlik tebligatları, gönderildiği kişi onlardan haberi olmasa da sunulmuş kabul edilecek.Yasada zorunlu askerlik hizmeti tebligatı alan kişiler için, tebligatın sunulduğu tarihten itibaren yurt dışına çıkma yasağı öngörülüyor. Söz konusu sınırlama, kişiler ilgili askerlik şubesine gidinceye kadar yürürlükte kalacak.Bununla birlikte tebligatta belirtilen tarihten itibaren 20 gün içinde geçerli bir mazeret gösterilmeden askerlik şubesine gidilmemesi halinde vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar getirilebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyada-duma-elektronik-askerlik-tebligatlari-ile-ilgili-yasayi-kabul-etti-1069534306.html

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