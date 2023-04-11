https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyada-duma-elektronik-askerlik-tebligatlari-ile-ilgili-yasayi-kabul-etti-1069534306.html
Rusya’da Duma elektronik askerlik tebligatları ile ilgili yasayı kabul etti
Rusya’da Duma elektronik askerlik tebligatları ile ilgili yasayı kabul etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın bugünkü oturumunda askerlik kayıtlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin yasa üçüncü ve son okumada kabul... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:44+0300
2023-04-11T18:44+0300
2023-04-11T18:44+0300
dünya
rusya
duma
askerlik
tebligat
onay
zorunlu askerlik
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Rusya Devlet Duması, bugünkü oturumunda askerlik kayıtlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin yasaya ilişkin düzeltmeleri üçüncü ve son okumada kabul etti.Tasarıyı hazırlayan isimlerden biri olan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, yasaya göre devlet nezdinde askerlik hizmetinden sorumlu kişilerin birleşik sicilinin oluşturulacağını, bunun ‘söz konusu askerlik sicil sistemini şeffaf, bilgileri ise güncel hale getireceğini’ belirtti.Kartapolov, “Rusya bu değişikliklerle askerlik kayıt sisteminde 2022'de ortaya çıkan eksiklikleri hızlı bir şekilde düzeltiyor” diye konuştu.Yasa, yazılı olarak gönderilen zorunlu askerlik tebligatlarının elektronik ortama aktarılmasını sağlıyor. Elektronik bildirimler devlet hizmetleri sitesi üzerinden dağıtılacak. Yasa aynı zamanda askerlik tebligatının iadeli taahhütlü posta ile yapılmasına da imkan sağlıyor.Aynı zamanda askerlik hizmetine tabi olan vatandaşlara posta yoluyla yazılı olarak gönderilen tebligatlar, ilgili taahhütlü mektupların bu vatandaşlara posta ile ya da elden teslim edildiğine dair notun düşülmesi halinde aynı gün ilgili kişilere teslim edilmiş sayılacak.Elektronik formatta hazırlanan tebligat ise ilgili uygulamada vatandaşın kişisel hesabına gönderildiği andan itibaren sunulmuş kabul edilecek.Değişikliklere göre, yazılı veya elektronik ortamda hazırlanan tebligat kişiye sunulmasa da, her halükarda tebligatlar defterine kayda alındığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak.Değişikliklerde, askerlik şubesine çağrıldığı andan itibaren kişilere yurtdışına çıkma yasağı öngörülüyorYasada zorunlu askerlik hizmeti tebligatı alan kişiler için, tebligatın sunulduğu tarihten itibaren yurtdışına çıkma yasağı öngörülüyor. Söz konusu sınırlama, kişiler ilgili askerlik şubesine gidinceye kadar yürürlükte kalacak.Bununla birlikte tebligatta belirtilen tarihten itibaren 20 gün içinde geçerli bir mazeret gösterilmeden şubeye gidilmemesi halinde kişilere aşağıdaki kısıtlamalar uygulanabilecek:
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rusya, duma, askerlik, tebligat, onay, zorunlu askerlik
rusya, duma, askerlik, tebligat, onay, zorunlu askerlik
Rusya’da Duma elektronik askerlik tebligatları ile ilgili yasayı kabul etti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın bugünkü oturumunda askerlik kayıtlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin yasa üçüncü ve son okumada kabul edildi.
Rusya Devlet Duması, bugünkü oturumunda askerlik kayıtlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin yasaya ilişkin düzeltmeleri üçüncü ve son okumada kabul etti.
Tasarıyı hazırlayan isimlerden biri olan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, yasaya göre devlet nezdinde askerlik hizmetinden sorumlu kişilerin birleşik sicilinin oluşturulacağını, bunun ‘söz konusu askerlik sicil sistemini şeffaf, bilgileri ise güncel hale getireceğini’ belirtti.
Kartapolov, “Rusya bu değişikliklerle askerlik kayıt sisteminde 2022'de ortaya çıkan eksiklikleri hızlı bir şekilde düzeltiyor” diye konuştu.
Yasa, yazılı olarak gönderilen zorunlu askerlik tebligatlarının elektronik ortama aktarılmasını sağlıyor. Elektronik bildirimler devlet hizmetleri sitesi üzerinden dağıtılacak. Yasa aynı zamanda askerlik tebligatının iadeli taahhütlü posta ile yapılmasına da imkan sağlıyor.
Aynı zamanda askerlik hizmetine tabi olan vatandaşlara posta yoluyla yazılı olarak gönderilen tebligatlar, ilgili taahhütlü mektupların bu vatandaşlara posta ile ya da elden teslim edildiğine dair notun düşülmesi halinde aynı gün ilgili kişilere teslim edilmiş sayılacak.
Elektronik formatta hazırlanan tebligat ise ilgili uygulamada vatandaşın kişisel hesabına gönderildiği andan itibaren sunulmuş kabul edilecek.
Değişikliklere göre, yazılı veya elektronik ortamda hazırlanan tebligat kişiye sunulmasa da, her halükarda tebligatlar defterine kayda alındığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak.
Değişikliklerde, askerlik şubesine çağrıldığı andan itibaren kişilere yurtdışına çıkma yasağı öngörülüyor
Yasada zorunlu askerlik hizmeti tebligatı alan kişiler için, tebligatın sunulduğu tarihten itibaren yurtdışına çıkma yasağı öngörülüyor. Söz konusu sınırlama, kişiler ilgili askerlik şubesine gidinceye kadar yürürlükte kalacak.
Bununla birlikte tebligatta belirtilen tarihten itibaren 20 gün içinde geçerli bir mazeret gösterilmeden şubeye gidilmemesi halinde kişilere aşağıdaki kısıtlamalar uygulanabilecek:
Bireysel girişimci olarak devlet kaydı yasağı;
Vergi mükellefi olarak vergi dairesine kayıt yasağı;
Devlet kadastro kaydı ve (veya) devlet haklarının tescili için gayrimenkul kaydı haklarının askıya alınması;
Vatandaşın araç kullanma hakkına kısıtlama getirilmesi;
Taşıtlarına devlet tescilinin yasaklanması;
Kredi kullanma haklarının kısıtlanması.