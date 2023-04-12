https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-hukumetinden-uluslararasi-uzay-istasyonundaki-calismalari-2028e-kadar-uzatma-karari-1069596416.html
Rusya hükümetinden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki çalışmaları 2028’e kadar uzatma kararı
Rusya hükümetinden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki çalışmaları 2028’e kadar uzatma kararı
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Yuriy Borisov, Rusya hükümetinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus bölümünün hizmet süresini 2028’e kadar uzatma... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:11+0300
2023-04-12T22:11+0300
2023-04-12T22:13+0300
dünya
rusya
yuriy borisov
uluslararası uzay istasyonu (uui)
roscosmos
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Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde “Rusya hükümeti, UUİ’deki Rus bölümünün hizmet süresini 2028’e kadar uzatma kararını aldı” diye konuştu.Rus Uzay İstasyonu’nu inşa etme konusunu gündeme getiren Borisov, “Zaman hızla akıyor ve hiçbir şekilde insanlı uzay yolculuğuna ara vermemeliyiz” ifadesini kullandı.Borisov, Rus Uzay İstasyonu’nun taslak tasarımının bu yaz hazır olacağını belirterek, “Yeni yörünge, yeni radyasyon ortamı, daha uzaklara gitmemiz ve özellikle Ay programımız için gerekli teknolojilerde ustalaşmamızı sağlayacak” dedi.Borisov, geçen yılın tmemuz ayında Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söylemişti.
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rusya, yuriy borisov, uluslararası uzay istasyonu (uui), roscosmos
rusya, yuriy borisov, uluslararası uzay istasyonu (uui), roscosmos
Rusya hükümetinden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki çalışmaları 2028’e kadar uzatma kararı
22:11 12.04.2023 (güncellendi: 22:13 12.04.2023) Abone ol
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Yuriy Borisov, Rusya hükümetinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus bölümünün hizmet süresini 2028’e kadar uzatma kararını aldığını duyurdu.
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde “Rusya hükümeti, UUİ’deki Rus bölümünün hizmet süresini 2028’e kadar uzatma kararını aldı” diye konuştu.
Rus Uzay İstasyonu’nu inşa etme konusunu gündeme getiren Borisov, “Zaman hızla akıyor ve hiçbir şekilde insanlı uzay yolculuğuna ara vermemeliyiz” ifadesini kullandı.
Borisov, Rus Uzay İstasyonu’nun taslak tasarımının bu yaz hazır olacağını belirterek, “Yeni yörünge, yeni radyasyon ortamı, daha uzaklara gitmemiz ve özellikle Ay programımız için gerekli teknolojilerde ustalaşmamızı sağlayacak” dedi.
Borisov, geçen yılın tmemuz ayında Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söylemişti.