https://sputniknews.com.tr/20230223/modern-rusya-tarihinde-ilk-ay-misyonu-firlatmasi-13-temmuzda-yapilacak-1067431530.html

Modern Rusya tarihinde ilk Ay misyonu fırlatması 13 Temmuz'da yapılacak

Modern Rusya tarihinde ilk Ay misyonu fırlatması 13 Temmuz'da yapılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay misyonu kapsamında geliştirilen Luna-25 istasyonunun 13 Temmuz’da uzaya fırlatılması planlandığını duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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Roscosmos basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre Modern Rusya tarihinin Ay misyonu kapsamındaki ilk fırlatma 13 Temmuz’da yapılacak. Geçen yıl yapılması beklenen fırlatma teknik zorluklar nedeniyle bu yıla ertelenmişti.Modern Rusya tarihinde ilk Ay misyonu Luna-25 kapsamında Ay'ın Güney Kutbu bölgesine araştırma için bir otomatik uzay araştırma aracının gönderilmesi planlanıyor. Modülün Boguslavskiy kraterinin yakınına indirilmesi ve Rus bilimcilere Ay’ın yüzeyini ve atmosferini inceleme imkanı sağlaması bekleniyor.Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenler arası istasyonun 2023’te fırlatılacağını, on yıl içinde ise Rusya’nın Ay’a kozmonot indirme imkanına sahip olacağını açıklamıştı. Luna-25’in ardından Luna-26, Luna-27 ve Luna-28 misyonlarının da fırlatılması planlanıyor.

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