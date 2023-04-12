https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-disisleri-dortlu-toplanti-icin-hazirliklar-aktif-sekilde-devam-ediyor-1069586941.html

Rusya Dışişleri: Dörtlü toplantı için hazırlıklar aktif şekilde devam ediyor

Rusya Dışişleri: Dörtlü toplantı için hazırlıklar aktif şekilde devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında Ankara-Şam ilişkilerini normalleştirmek için... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T17:48+0300

2023-04-12T17:48+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek olan dörtlü toplantı için hazırlıkların aktif bir şekilde sürdüğünü söyledi. Haftalık basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Zaharova, "Bu etkinliğin düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların aktif bir şekilde sürdüğünü, bakanlar toplantısının tarihinin mutabakatı üzerinde çalışıldığını söyleyebilirim, elbette bakanların programlarının yoğunluğu dikkate alındığında, bu o kadar kolay değil" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında "Moskova'da mayıs ayında Suriye konulu Dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-cavusoglu-duyurdu-suriye-konulu-toplanti-mayis-ayinda-moskovada-yapilacak-1069481144.html

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