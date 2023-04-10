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https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-cavusoglu-duyurdu-suriye-konulu-toplanti-mayis-ayinda-moskovada-yapilacak-1069481144.html
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Suriye konulu toplantı mayıs ayında Moskova'da yapılacak
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Suriye konulu toplantı mayıs ayında Moskova'da yapılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında "Moskova'da mayıs ayında Suriye konulu Dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapacağız" ifadelerini... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T17:21+0300
2023-04-10T17:56+0300
mevlüt çavuşoğlu
politika
abd
suriye
moskova
toplantı
f-16
rusya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'e verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, "Moskova'da mayıs ayında Suriye konusunda dışişleri bakanı düzeyinde toplantı yapacağız" dedi.Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada, "ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.'ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi'ABD'den F-16 tedariği meselesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F-35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin bayağı çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama Kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz" açıklamasında bulundu.'Mısır'da çok iyi ağırlandık'Mısır ile normalleşen ilişkilere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirledik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde.Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi."'İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor'Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. Namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin herhangi bir gerekçesi olmayacağını söyledik. İsrail ile normalleşme süreci bizim Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetimizi değiştirmez" dedi.'Rusya ile Ukrayna daha büyük bir savaşa hazırlanıyor'Ukrayna krizine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Ukrayna'da savaşın alevlenmesini istemeyiz. Her iki taraf da daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Putin'in planlanmış bir Türkiye ziyareti yok, Cumhurbaşkanımızın planlanmış bir Moskova ziyareti yok ancak Cumhurbaşkanımız, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile de Putin ile de sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230408/turk-rus-isbirliginde-tahil-koridorunda-yeni-donem-batiya-alternatif-ticaret-yollari-gelisiyor-1069382227.html
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mevlüt çavuşoğlu, abd, suriye, moskova, toplantı, f-16, rusya
mevlüt çavuşoğlu, abd, suriye, moskova, toplantı, f-16, rusya

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Suriye konulu toplantı mayıs ayında Moskova'da yapılacak

17:21 10.04.2023 (güncellendi: 17:56 10.04.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında "Moskova'da mayıs ayında Suriye konulu Dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'e verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Moskova'da mayıs ayında Suriye konusunda dışişleri bakanı düzeyinde toplantı yapacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada, "ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

'ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi'

ABD'den F-16 tedariği meselesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F-35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin bayağı çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama Kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz" açıklamasında bulundu.

'Mısır'da çok iyi ağırlandık'

Mısır ile normalleşen ilişkilere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirledik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde.
Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi."

'İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor'

Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. Namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin herhangi bir gerekçesi olmayacağını söyledik. İsrail ile normalleşme süreci bizim Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetimizi değiştirmez" dedi.

'Rusya ile Ukrayna daha büyük bir savaşa hazırlanıyor'

Ukrayna krizine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Ukrayna'da savaşın alevlenmesini istemeyiz. Her iki taraf da daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Putin'in planlanmış bir Türkiye ziyareti yok, Cumhurbaşkanımızın planlanmış bir Moskova ziyareti yok ancak Cumhurbaşkanımız, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile de Putin ile de sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor" ifadesini kullandı.
Lavrov, Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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