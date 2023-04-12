https://sputniknews.com.tr/20230412/paskalya-ayini-sirasinda-kafasina-hac-dusen-6-yasindaki-cocuk-oldu-1069547824.html
Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:07+0300
2023-04-12T01:07+0300
2023-04-12T01:07+0300
dünya
fransa
paskalya
haç
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Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan ve ismi açıklanmayan küçük kızın başına yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.Başından ağır yaralanan 6 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html
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Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
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Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.
Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan ve ismi açıklanmayan küçük kızın başına yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.
Başından ağır yaralanan 6 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.