Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230412/paskalya-ayini-sirasinda-kafasina-hac-dusen-6-yasindaki-cocuk-oldu-1069547824.html
Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:07+0300
2023-04-12T01:07+0300
dünya
fransa
paskalya
haç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066030393_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3b0c96c391df6e6a4e4fecb9a0940304.jpg
Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan ve ismi açıklanmayan küçük kızın başına yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.Başından ağır yaralanan 6 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066030393_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f144525b7eeaa2fcbee7ae6218948558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, paskalya, haç
fransa, paskalya, haç

Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

01:07 12.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinKilise - rahibe
Kilise - rahibe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.
Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan ve ismi açıklanmayan küçük kızın başına yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.
Başından ağır yaralanan 6 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını yıkadı, sonrasında da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman genç ve iki kadın da bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
Papa Francis genç mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü
7 Nisan, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала