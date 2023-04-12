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https://sputniknews.com.tr/20230412/msbden-tcg-anadolunun-teslim-torenindeki-goruntulere-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1069579042.html
MSB’den TCG Anadolu’nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
MSB’den TCG Anadolu’nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin teslim töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:41+0300
2023-04-12T15:41+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tcg anadolu gemisi
tören
görüntü
açıklama
soruşturma
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10.04.2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:“Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez.Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. TCG Anadolu’nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”
https://sputniknews.com.tr/20230410/dunyanin-ilk-siha-gemisi-tcg-anadolu-tskya-teslim-edildi--1069470723.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tcg anadolu gemisi, tören, görüntü, açıklama, soruşturma
milli savunma bakanlığı (msb), tcg anadolu gemisi, tören, görüntü, açıklama, soruşturma

MSB’den TCG Anadolu’nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı

15:41 12.04.2023
© AATCG Anadolu
TCG Anadolu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin teslim töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri hazırlayan kuruluşun soruşturma başlattığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10.04.2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez.
Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. TCG Anadolu’nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, * Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2 bin 700'ü buldu. Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
SAVUNMA
Erdoğan, TCG Anadolu teslim töreninde konuştu: Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık
10 Nisan, 14:57
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