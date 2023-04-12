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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglundan-sadullah-erginin-adayligiyla-ilgili-aciklama-1069568664.html
Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili açıklama
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesine yönelik gelen... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T13:07+0300
2023-04-12T13:07+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sadullah ergin
deva partisi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden Ankara 1. Bölge adayı gösterilmesine dönük eleştirilere yanıt verdi.Oyların heba olmaması için böyle bir politika izlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin için bir özveri bekleyip beklemediği sorusunu yanıtladı."Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi." diyen Kılıçdaroğlu aday listelerine dönük tartışmaları da değerlendirdi.'Zamanla taşlar yerine oturur'Kılıçdaroğlu, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve 'CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır.' diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var." diyerek zaman içerisinde taşların yerine oturacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, aday listelerinde isimleri yer almayan bazı isimlerin kabinede görevlendirileceklerine ilişkin iddialara da açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "Kimin ne bakanı olacağını konuşmadık, diğer liderlerle oturup karar vermemiz lazım. Şimdiden benim şu bakan demem şık olmaz, doğru da olmaz" diye konuştu.Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler gelmişti. Ergin, Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230412/deva-partisinden-sadullah-erginin-istifasi-istendi-iddialarina-yalanlama-1069547933.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, deva partisi
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, deva partisi

Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili açıklama

13:07 12.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesine yönelik gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Sadullah Ergin başka partinin adayı, onların iç işleri karışamayız." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden Ankara 1. Bölge adayı gösterilmesine dönük eleştirilere yanıt verdi.
Oyların heba olmaması için böyle bir politika izlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin için bir özveri bekleyip beklemediği sorusunu yanıtladı.
"Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi." diyen Kılıçdaroğlu aday listelerine dönük tartışmaları da değerlendirdi.

'Zamanla taşlar yerine oturur'

Kılıçdaroğlu, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve 'CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır.' diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var." diyerek zaman içerisinde taşların yerine oturacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, aday listelerinde isimleri yer almayan bazı isimlerin kabinede görevlendirileceklerine ilişkin iddialara da açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Kimin ne bakanı olacağını konuşmadık, diğer liderlerle oturup karar vermemiz lazım. Şimdiden benim şu bakan demem şık olmaz, doğru da olmaz" diye konuştu.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler gelmişti. Ergin, Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.
Sadullah Ergin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama
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